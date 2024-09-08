İzmir’de 9 Eylül 2024 tarihinde düzenlenecek olan 102. Yıl Zafer Yürüyüşü nedeniyle şehir merkezindeki bazı yollar saat 09:00 itibariyle trafiğe kapatılacak.

Etkinlik, Basmane Polis Merkezi önünden başlayacak ve çeşitli güzergâhlardan geçerek düzenlenecek. Bu düzenlemeler, etkinliğin güvenli ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla yapılıyor.

Üç önemli güzergah trafiğe kapalı

9 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek 102. Yıl Zafer Yürüyüşü etkinlikleri çerçevesinde, saat 09:00’da Basmane Polis Merkezi önünden başlayacak yürüyüş nedeniyle bazı ana yollar trafiğe kapatılacak. Etkinlik güzergahında kapanacak yollar arasında Cumhuriyet Meydanı, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Çankaya Kavşağı ve Anafartalar Caddesi yer alacak.

Yürüyüş sırasında, Hisar Camii çevresi ve diğer belirli bölgelerde de trafik akışında değişiklikler olabilir. Etkinlik sırasında trafik akışını etkileyecek bu düzenlemelere uyulması önemle tavsiye ediliyor.