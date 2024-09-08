İzmir’de 9 Eylül 2024 tarihinde düzenlenecek olan 102. Yıl Zafer Yürüyüşü nedeniyle şehir merkezindeki bazı yollar saat 09:00 itibariyle trafiğe kapatılacak.

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Etkinlik, Basmane Polis Merkezi önünden başlayacak ve çeşitli güzergâhlardan geçerek düzenlenecek. Bu düzenlemeler, etkinliğin güvenli ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla yapılıyor. 

Üç önemli güzergah trafiğe kapalı 

9 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek 102. Yıl Zafer Yürüyüşü etkinlikleri çerçevesinde, saat 09:00’da Basmane Polis Merkezi önünden başlayacak yürüyüş nedeniyle bazı ana yollar trafiğe kapatılacak. Etkinlik güzergahında kapanacak yollar arasında Cumhuriyet Meydanı, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Çankaya Kavşağı ve Anafartalar Caddesi yer alacak.

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Yürüyüş sırasında, Hisar Camii çevresi ve diğer belirli bölgelerde de trafik akışında değişiklikler olabilir. Etkinlik sırasında trafik akışını etkileyecek bu düzenlemelere uyulması önemle tavsiye ediliyor. 

Kaynak: HABER MERKEZİ