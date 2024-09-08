Diyarbakır'da dere yatağında cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Halk TV Muhabiri Ferit Demir’in bildirdiğine göre, Narin’in annesi, babası, iki ağabeyi ve köydeki üç amcası da dahil olmak üzere 21 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran'ın cinayetinde rolü olduğu iddia edilen aile bireyleriyle birlikte 21 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayın aydınlatılması için ek savcılar görevlendirildiğini ve otopsi işlemlerinin sürdüğünü belirtti.

Soruşturmanın seyrine göre, cinayetin arka planı ve nedenleri hakkında daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.