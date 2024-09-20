Rize'de bir ortaokulda 4. kattan merdiven boşluğuna düşen 14 yaşındaki G.K., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Rize'de feci olay

Rize'nin Merkez Müftü Mahallesi'nde bulunan Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu'nda üzücü bir olay yaşandı. Sabah saat 11.00 sıralarında, İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi G.K., henüz bilinmeyen bir nedenle okulun yangın merdivenlerinin bulunduğu alandan 4. kattan merdiven boşluğuna düştü. Ağır yaralanan G.K., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 14 yaşındaki G.K., hayatını kaybetti. Olay, okulda büyük üzüntüye neden olurken, Rize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. G.K.'nin ölümüne ilişkin detaylı inceleme sürüyor.