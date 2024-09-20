Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, kadınların emeklerini değerlendirecek önemli bir adım atıldı. Zeytin Kadın Kooperatifi’nin açılışı, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve kooperatif üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. "Kadınların el emekleri değer bulacak" diyerek açılışı yapan Başkan Deveciler, kadınların üretim gücüne destek olacaklarını belirtti.

Kadınların emeği Burhaniye’de değerleniyor

Öğretmenler Mahallesi’nde açılan Zeytin Kadın Kooperatifi Emek Evi Kafe, kadınların ürettikleri el emeği ürünleri sergileyip satabilecekleri bir alan sunuyor. Açılış törenine katılan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, kadınlara yönelik destek projelerini artıracaklarını ifade ederek, yaz aylarında Ören’de bir dükkanın da kadınlar için tahsis edileceğini duyurdu.

"Kadınlara desteğimiz sürecek"

Belediye Başkanı Deveciler, "Kadınların el emeği ürünleri burada değer bulacak. Belediye olarak elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Burhaniye’de kadınlar ürettikçe biz de yanlarında olacağız" dedi. Açılışta Zeytin Kadın Kooperatifi Başkanı Çiğdem Avcu ise, kooperatifin kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmasına katkı sunacağını belirterek, kadınları bu çalışmalara destek olmaya davet etti.

Yaz aylarında Ören’de yeni destek

Başkan Deveciler, kadınlara yönelik projelerin sadece Emek Evi Kafe ile sınırlı kalmayacağını, yaz aylarında Ören’de bir dükkan tahsis ederek kadınların ürünlerini daha geniş bir kitleye ulaştırmalarına olanak sağlayacaklarını açıkladı.