Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan valiler kararnamesiyle 16 ilin valisi değiştirildi, 12 ilin valisi ise merkeze alındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in övgüyle bahsettiği Manisa ve Amasya valilerinin de merkeze çekilmesi dikkat çekti.

CHP’den sert tepki

CHP’nin İçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, kararnamede yer alan değişikliklere sert eleştiriler yöneltti. Bakan, yaptığı açıklamada, valilerin başarısının siyasetten bağımsız olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan, özellikle ana muhalefet lideri tarafından övülen valilerin görevden alınmasını, devletin parti devletine dönüşmesinin açık bir göstergesi olarak nitelendirdi. “Bir valinin devlet adamı gibi davranması, onun en büyük başarısıdır” diyen Bakan, övülen valilerin görevden alınmasının “parti çizgisine itaat eden” kişilerin tercih edildiğini gösterdiğini iddia etti.

CHP iktidarında ne değişecek?

Bakan, Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidara gelmesi durumunda liyakat sahibi kişilerin göreve getirileceğini ve siyasi görüşlerinden bağımsız olarak devlet adamı gibi davranan valilerin merkeze çekilmeyeceğini belirtti. “Biz devlet adamı istemiyoruz, bize itaat edecek adam istiyoruz” anlayışına karşı mücadele verdiklerini ifade eden Bakan, CHP iktidarında tüm kadroların liyakat esasına göre şekilleneceğini vurguladı.