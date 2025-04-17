Aydın’da 18 Nisan'da Didim, Bozdoğan, Kuşadası ve Kuyucak ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. Saat ve mahalle detayları açıklandı.
Aydem Elektrik Dağıtım (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın’ın Didim, Bozdoğan, Kuşadası ve Kuyucak ilçelerinde 18 Nisan 2025 tarihinde planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle uygulanacak kesintilerin saat ve mahalle bilgileri açıklandı.
18 Nisan 2025 Cuma günü Aydın elektrik kesintisi olacak ilçeler
Aydem Elektrik, Aydın’ın dört ilçesinde planlı elektrik kesintileri olacağını duyurdu. Kesintiler, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında yapılacak.
Didim'de elektrik kesintisi
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09:00 - 12:00: Çamlık Mahallesi (Manastır Cd., Adnan Menderes Blv., Gökkuşağı Cd. ve bağlantılı sokaklar)
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13:00 - 14:30: Çamlık Mahallesi (Selçuk Özsoy Cd., Ege Cd. ve çevresi)
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15:00 - 16:00: Altınkum Mahallesi (261. Sk., 219/1. Sk., 215. Sk. ve çevresi)
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10:00 - 11:00: Altınkum Mahallesi (291. Sk., 258. Sk., İnönü Blv. çevresi)
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02:00 - 03:00: Hisar Mahallesi (Kamacı Cd., Divan Cd. ve çevresi)
Kuyucak'ta elektrik kesintisi
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10:00 - 13:00: Yamalak Mahallesi (Hanarkası Küme Evleri, Barış Manço Cd., Palamutluk Küme Evleri, Atatürk Cd.)
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Horsunlu Mahallesi
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Horsunlu Kurtuluş Mahallesi
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Azizabat Mahallesi (Azizabat Sk.)
Bozdoğan'da elektrik kesintisi
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09:00 - 13:00: Osmaniye Mahallesi (Bozdoğan Nazilli Yolu çevresi)
Kuşadası'nda elektrik kesintisi
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11:00 - 15:00: Kadınlar Denizi Mahallesi (Mustafa Dağıstanlı Sk., Nasuh Akar Sk., Kadınlar Denizi 20. ve 27. Sk. ve çevresi)
Aydın'daki elektrik kesintisinin nedeni ne?
Aydem Elektrik, yapılacak kesintilerin şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında olduğunu belirtti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından enerji kesintileri sona erecek.
Didim / Aydın elektrik kesintisi
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 12:00
Çamlık Mh. ( Manastır Cd. 486. Sk. 487. Sk. Adnan Menderes Blv. 484. Sk. 488. Sk. 489. Sk. 490. Sk. 491. Sk. 484/1. Sk. Gökkuşağı Cd. )
Efeler Mh. ( 1499. Sk. 1503. Sk. 1505. Sk. )
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 14:30
Çamlık Mh. ( 416. Sk. 415. Sk. 414. Sk. 412. Sk. 413. Sk. Selçuk Özsoy Cd. Ege Cd. )
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
15:00 - 16:00
Altınkum Mh. ( 261. Sk. 219/1. Sk. 215. Sk. 214. Sk. 222. Sk. 221. Sk. 220. Sk. 219. Sk. 218. Sk. 217. Sk. 216. Sk. 213. Sk. 262. Sk. 256/3. Sk. )
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 11:00
Altınkum Mh. ( 291 Sk. 288. Sk. 258 Sk. 292 Sk. 290 Sk. 294 Sk. İnönü Blv. )
Kuyucak / Aydın elektrik kesintisi
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Yamalak Mh. ( Hanarkası Küme Evleri Barış Manço Cd. Eski Yol Küme Evleri Palamutluk Küme Evleri Atatürk Cd. )
Horsunlu Mh.
Horsunlu Kurtuluş Mh.
Azizabat Mh. ( Azizabat Sk. )
Didim / Aydın elektrik kesintisi
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
02:00 - 03:00
Hisar Mh. ( Kamacı Cd. 2936. Sk. 2972. Sk. 2980. Sk. 2933. Sk. 2948. Sk. 2949. Sk. 2945. Sk. 2922. Sk. 2926. Sk. 2943. Sk. 2946. Sk. 2925. Sk. 2942. Sk. 2938. Sk. 2939. Sk. 2940. Sk. 2970. Sk. 2928. Sk. 2968. Sk. DİVAN CAD. 2935. Sk. 2941. Sk. Kıray Cd. 2937. Sk. 2971. Sk. 2979. Sk. 2918. Sk. 2919. Sk. 2929. Sk. 2930. Sk. 2931. Sk. 2932. Sk. 2934. Sk. )
Bozdoğan / Aydın elektrik kesintisi
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 13:00
Osmaniye Mh. ( Bozdoğan Nazilli Yolu )
Kuşadası / Aydın elektrik kesintisi
Planlandı
18Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 15:00
Kadınlar Denizi Mh. ( Kadınlar Denizi 20. Sk. Kadınlar Denizi 27. Sk. Mustafa Dağıstanlı Sk. Nasuh Akar Sk. Hamit Kaplan Sk. Gazanfer Bilge Sk. Celal Atik Sk. Ali Yücel Sk. )