Aydın’da 18 Nisan'da Didim, Bozdoğan, Kuşadası ve Kuyucak ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. Saat ve mahalle detayları açıklandı.

Aydem Elektrik Dağıtım (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın’ın Didim, Bozdoğan, Kuşadası ve Kuyucak ilçelerinde 18 Nisan 2025 tarihinde planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle uygulanacak kesintilerin saat ve mahalle bilgileri açıklandı.

18 Nisan 2025 Cuma günü Aydın elektrik kesintisi olacak ilçeler

Aydem Elektrik, Aydın’ın dört ilçesinde planlı elektrik kesintileri olacağını duyurdu. Kesintiler, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında yapılacak.

Didim'de elektrik kesintisi

09:00 - 12:00: Çamlık Mahallesi (Manastır Cd., Adnan Menderes Blv., Gökkuşağı Cd. ve bağlantılı sokaklar)

13:00 - 14:30: Çamlık Mahallesi (Selçuk Özsoy Cd., Ege Cd. ve çevresi)

15:00 - 16:00: Altınkum Mahallesi (261. Sk., 219/1. Sk., 215. Sk. ve çevresi)

10:00 - 11:00: Altınkum Mahallesi (291. Sk., 258. Sk., İnönü Blv. çevresi)

02:00 - 03:00: Hisar Mahallesi (Kamacı Cd., Divan Cd. ve çevresi)

Kuyucak'ta elektrik kesintisi

10:00 - 13:00: Yamalak Mahallesi (Hanarkası Küme Evleri, Barış Manço Cd., Palamutluk Küme Evleri, Atatürk Cd.)

Horsunlu Mahallesi

Horsunlu Kurtuluş Mahallesi

Azizabat Mahallesi (Azizabat Sk.)

Bozdoğan'da elektrik kesintisi

09:00 - 13:00: Osmaniye Mahallesi (Bozdoğan Nazilli Yolu çevresi)

Kuşadası'nda elektrik kesintisi

11:00 - 15:00: Kadınlar Denizi Mahallesi (Mustafa Dağıstanlı Sk., Nasuh Akar Sk., Kadınlar Denizi 20. ve 27. Sk. ve çevresi)

Aydın'daki elektrik kesintisinin nedeni ne?

Aydem Elektrik, yapılacak kesintilerin şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında olduğunu belirtti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından enerji kesintileri sona erecek.

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 12:00

Çamlık Mh. ( Manastır Cd. 486. Sk. 487. Sk. Adnan Menderes Blv. 484. Sk. 488. Sk. 489. Sk. 490. Sk. 491. Sk. 484/1. Sk. Gökkuşağı Cd. )

Efeler Mh. ( 1499. Sk. 1503. Sk. 1505. Sk. )

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:00 - 14:30

Çamlık Mh. ( 416. Sk. 415. Sk. 414. Sk. 412. Sk. 413. Sk. Selçuk Özsoy Cd. Ege Cd. )

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

15:00 - 16:00

Altınkum Mh. ( 261. Sk. 219/1. Sk. 215. Sk. 214. Sk. 222. Sk. 221. Sk. 220. Sk. 219. Sk. 218. Sk. 217. Sk. 216. Sk. 213. Sk. 262. Sk. 256/3. Sk. )

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 11:00

Altınkum Mh. ( 291 Sk. 288. Sk. 258 Sk. 292 Sk. 290 Sk. 294 Sk. İnönü Blv. )

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 13:00

Yamalak Mh. ( Hanarkası Küme Evleri Barış Manço Cd. Eski Yol Küme Evleri Palamutluk Küme Evleri Atatürk Cd. )

Horsunlu Mh.

Horsunlu Kurtuluş Mh.

Azizabat Mh. ( Azizabat Sk. )

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

02:00 - 03:00

Hisar Mh. ( Kamacı Cd. 2936. Sk. 2972. Sk. 2980. Sk. 2933. Sk. 2948. Sk. 2949. Sk. 2945. Sk. 2922. Sk. 2926. Sk. 2943. Sk. 2946. Sk. 2925. Sk. 2942. Sk. 2938. Sk. 2939. Sk. 2940. Sk. 2970. Sk. 2928. Sk. 2968. Sk. DİVAN CAD. 2935. Sk. 2941. Sk. Kıray Cd. 2937. Sk. 2971. Sk. 2979. Sk. 2918. Sk. 2919. Sk. 2929. Sk. 2930. Sk. 2931. Sk. 2932. Sk. 2934. Sk. )

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 13:00

Osmaniye Mh. ( Bozdoğan Nazilli Yolu )

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 15:00

Kadınlar Denizi Mh. ( Kadınlar Denizi 20. Sk. Kadınlar Denizi 27. Sk. Mustafa Dağıstanlı Sk. Nasuh Akar Sk. Hamit Kaplan Sk. Gazanfer Bilge Sk. Celal Atik Sk. Ali Yücel Sk. )