Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Hatice Kübra Yılmaz ve ekibi, “Üriner İnkontinans Hastalığı için Giyilebilir Harici İdrar Toplama Cihazı Tasarımı” projesiyle Ege Kariyer Fuarı 2025’te birincilik ödülüne layık görüldü.

Proje, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayesinde, 14 paydaş üniversitenin katılımı ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehzadeler Yerleşkesinde düzenlenen fuar kapsamında, Manisa Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi tarafından organize edilen Girişimcilik Yarışması’nın Sağlık ve Yazılım Teknolojileri kategorisinde ödül aldı.

Rektör Budak’tan tebrik

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, projeyi geliştiren akademisyenleri makamında ağırlayarak tebrik etti. Budak, “Bu önemli başarı, üniversitemizin araştırma ve inovasyon alanındaki güçlü vizyonunun bir yansımasıdır. Akademisyenlerimizin geliştirdiği bu çözüm, sadece sağlık alanında değil, girişimcilik ve teknolojik gelişim açısından da örnek teşkil etmektedir” dedi.

Giyilebilir cihaz, hastaların hayatını kolaylaştıracak

Proje hakkında bilgi veren Öğr. Gör. Hatice Kübra Yılmaz, “Kadın hastalarda istemsiz idrar sızıntısını vücuda müdahale etmeden toplayacak bir cihaz tasarlıyoruz. İç çamaşırı gibi giyilebilen cihaz, elektronik bir sistem yardımıyla idrarı toplama kabına aktaracak. Estetik açıdan kaygı yaratmayan tasarımı sayesinde sosyal ve psikolojik etkileri en aza indirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Yaşam kalitesini artırmaya odaklı çözüm

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, üriner inkontinans (idrar kaçırma) yaşayan bireylerin yaşam kalitesinde büyük bir iyileşme sağlanması amaçlanıyor. Geliştirilen cihaz, kullanıcıların hareket özgürlüğünü kısıtlamadan etkili bir çözüm sunacak. Giyilebilir teknoloji sayesinde cihazın günlük hayata entegrasyonu kolay olacak.

Yılmaz, “Projemiz, geleneksel yöntemlere kıyasla daha konforlu ve kullanışlı bir alternatif sunarak klinik alanda da geniş bir uygulama alanına sahip olabilir” dedi.

Akademik iş birliğiyle geliştirildi

Patent süreci devam eden projenin akademik ekibinde şu isimler yer alıyor:

Prof. Dr. Kadir Gök – İzmir Bakırçay Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği

Prof. Dr. Akil Birkan Selçuk – İzmir Bakırçay Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği

Prof. Dr. Arif Gök – Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım

Prof. Dr. Sermet İnal – İzmir Bakırçay Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji

Öğr. Gör. Erkan Yılmaz – İzmir Kavram MYO, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Bu disiplinler arası ekip, sağlık teknolojilerine yönelik yenilikçi çözümler geliştirmeyi sürdürüyor.