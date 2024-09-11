Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Birlik Sağlık-Sen) Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, aile hekimlerinin karşılaştığı önemli sorunlar hakkında bir basın açıklaması düzenledi. Haber Ekspres Gazetesi'nden Burcu Yanar'ın özel haberine göre Doğruyol, aile hekimliği sisteminin kökenleri ve mevcut sorunlarına dikkat çekerek, bu profesyonellerin karşılaştığı zorlukların hem sağlık hizmetlerinin kalitesini hem de çalışanların moralini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Kanalizasyon temizliği yapıyorlar

Başkan Ahmet Doğruyol, Aile hekimliğinin bitmeyen artarak devam eden sorunları ile ilgili önemli noktalara değinerek, “2005 yılında ilk olarak Düzce ilimizde pilot uygulama ile başlayan aile hekimliği sistemine 2010 yılında tüm Türkiye’de kademeli olarak geçilmiştir. Aile hekimlerimiz kamu hizmeti veren devlet görevlileridir. Kamu hizmeti verdiği halde içinde hizmet verdiği kamu binalarına kira veren tek kiracı konumundaki devlet memurları da aile hekimleridir. Ayrıca verilen talimat gereği, aile hekimlerimizin binayla ilgili, baca temizliği, boya badana yapımı, kanalizasyon temizliği, hidrofor bakım ve onarımı gibi, hekimlikle alakası olmayan bir sürü iş yükü de yine aile hekimlerimizin görev tanımlarına eklenmiştir” diye konuştu.

Yasal izinlerini kullanamıyorlar

Aile hekimliğinin en büyük sıkıntılarından birinin hekimlere yüklenen hekimlik dışı yükler ve kötü çalışma koşulları olduğunu dile getiren Doğruyol, “Birinci basamak koruyucu sağlık hizmetleri sunumunu yapması gereken hekimlerimize her geçen gün eklenen yeni görevler daha doğrusu iş yükü, aile hekimliği sisteminin geleceğini dolayısıyla vatandaşlarımızın da sağlığını geri plana atmaktadır. Aile hekimliğinde çalışan hekim ve hemşirelerimiz yasal hakkı olan yıllık izinlerini aldıklarında ücretleri kesilmektedir. Ancak, yerine bir başka hekim ve hemşire bakmak zorundadır ki, ücretleri kesilmesin. Yani hekim ve hemşire, arkadaşının yerine baktığında iki kişilik iş yapmak zorunda bırakılmaktadır” dedi.