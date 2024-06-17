Amerikan Tıp Dergisi'nin son raporunda, bu olağanüstü durum detaylıca incelendi ve medyanın da yoğun ilgisini çekti.

Bu nadir görülen durumda, iki birey pelvisleri ve omurgaları birleşmiş şekilde doğarlar. 'Ischiopagus' terimi, pelvisin birleşik olduğunu ifade ederken, 'Tripus' terimi ise bireyin üç bacağı olduğunu belirtir. İkizler, birbirlerine kaynaşmış bir pelvis, üç bacak ve dört kol ile dünyaya geldiler. Ayrıca, aynı mesane, rektum ve bağırsağı paylaşıyorlardı.

Hayatları boyunca oturamadılar ve üç yıl boyunca dümdüz yatar pozisyonda yaşadılar. Ancak, bir ekip uzman doktorun cesur çabaları sonucunda, üçüncü bacakları ampute edilerek ve kalça ile leğen kemikleri stabilize edilerek operasyon gerçekleştirildi. Ameliyatın ardından, ikizlerin dik durabilmesi ve oturabilmesi sağlandı, böylece daha fazla bağımsızlık elde ettiler.

Bu olağanüstü durumla ilgili daha önce sadece birkaç rapor yayınlanmıştır. Çin'de 1989 yılında doğan ve 1992 yılında ayrılan benzer bir vaka, bu nadir anomalinin tıbbi literatürdeki önemini vurguluyor. Pakistan'da 2011'de doğan bir diğer örnekte ise, ikizler maalesef ayrılamadan yaşamını yitirdi.

Endonezyalı araştırmacılar, bu tür yapışık ikizlerin yüzde 6 ila 11'inin Ischiopagus Tripus olduğunu tahmin ediyorlar.