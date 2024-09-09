Bu endeks, ülkelerin hukuk ve yönetim alt endekslerine odaklanarak hukuki bütünlük, yolsuzlukla mücadele, güvenlik ve devlet etkinliği gibi kriterleri değerlendiriyor. Şahsi ibadetler, yani namaz ve oruç gibi bireysel uygulamalar, endeksin değerlendirme kriterleri arasında yer almıyor.

Endeksin kriterleri ve puanlar

Müslüman ülkelerin ortalama puanı ise 3.4 olarak belirlendi. Endeks, ülkelerin yolsuzlukla mücadele, güvenlik, hukuk sistemi ve devlet yönetimi gibi alanlarda ne kadar başarılı olduklarını ölçerken, kişisel ibadetleri değerlendirmeye almıyor. Türkiye’nin aldığı puan, bu alanlarda ülkenin performansını yansıtıyor ve diğer Müslüman ülkelerle kıyaslandığında, ortalama puanın biraz üzerinde kalıyor.

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