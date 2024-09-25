2024 yılı Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) Giriş Sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçlar, Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde duyuruldu.

24 Eylül Salı günü açıklanan PMYO Giriş Sınavı sonuçlarına adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı’nın "Sınav Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden erişebilecek.

Resmi duyuruda, sınav sonuçlarının posta veya başka bir iletişim kanalıyla iletilmeyeceği, yalnızca internet üzerinden ilan edilen sonuçların tebligat yerine geçtiği belirtildi. Bu nedenle adayların sonuçlarını yalnızca online sistem üzerinden kontrol etmeleri gerekiyor.

Yedek adaylar için planlama takibi önemli

Açıklamada ayrıca, yedek olarak planlanan adayların da sonuçlarının resmi site üzerinden yayınlanacağı ve bu adaylara herhangi bir posta veya diğer iletişim araçlarıyla bildirim yapılmayacağı vurgulandı. Yedek adayların, sonraki süreçlerde yapılacak planlamalarla ilgili olarak Polis Akademisi’nin resmi internet sitesini yakından takip etmeleri gerekiyor.