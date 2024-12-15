2024 yılı, Türk sinemasında pek çok gişe rekoru kıran yapımlara sahne oldu. Bu yılın en çok izlenen filmi, animasyon severlerin büyük ilgisini çeken Rafadan Tayfa 4 oldu. Çocuklar ve aileler tarafından yoğun ilgi gören film, zirveye yerleşti.

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İkinci sırada ise, Ters Yüz 2 yer alıyor. Aksiyon ve gerilim sevenlerin ilgisini çeken film, büyük bir izleyici kitlesiyle sinemaseverlerin karşısına çıktı.

Sırasıyla, Lohusa, Kolpaçino 4: 4'lük, ve Deadpool & Wolverine gibi yapımlar da 2024 yılında Türkiye sinema izleyicisinin tercih ettiği filmler arasında kendilerine yer buldu.

Kaynak: HABER MERKEZİ