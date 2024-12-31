NASA, Ocak ayında gerçekleşecek gökyüzü olaylarıyla ilgili dikkat çekici bir rehber yayınladı. Ayın ilk büyük olayı, 3 Ocak’ta zirveye ulaşacak olan Quadrantid meteor yağmuru. Bu "orta" yoğunluktaki meteor yağmuru sırasında saatte 30'a kadar meteor görülebilecek. 2025 yılı, Ay ışığının olmaması nedeniyle gözlem için oldukça elverişli bir yıl olacak. En iyi gözlem zamanı, şafaktan birkaç saat önce. Bu etkileyici meteor yağmuru, özellikle Kuzey Yarımküre’deki gökyüzü gözlemcileri için büyük bir fırsat sunuyor.

13 Ocak: Ay, Mars’ın önünden geçecek

Ocak ayının ilerleyen günlerinde, özellikle 13 Ocak’ta ABD ve Doğu Kanada'daki gökyüzü meraklıları, Ay’ın Mars’ın önünden geçişine tanıklık edebilecek. Bu olayın zamanlamasının bulunduğunuz konuma göre değişiklik göstereceği belirtiliyor. NASA, bu geçişi izlemek isteyenlere gökyüzü gözlem uygulamalarını kullanarak kesin saatleri takip etmelerini öneriyor.

Venüs ve Satürn’ün kavuşumu: 17-18 Ocak

Ayın bir diğer önemli olayı, 17-18 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek olan Venüs ve Satürn’ün gezegen kavuşumu. Bu iki gezegen, gökyüzünde yalnızca bir parmak genişliği kadar birbirine yakın görünecek. Venüs’ün parlaklığı sayesinde, hangi gezegenin hangisi olduğunu kolayca ayırt edebilirsiniz. Aynı gece boyunca güneydoğuda Venüs ve Satürn, tepede Jüpiter ve doğuda Mars’ı aynı anda görmek mümkün olacak. Bu dört parlak gezegeni bir arada gözlemlemek, nadir gerçekleşen gökyüzü olaylarından biri.

Mars’ın parlak görünümü

Ocak ayı boyunca Mars, somon pembesi tonlarıyla gece gökyüzünü süsleyecek. Dünya'nın tam karşısında yer alacak olan Mars, gece çökerken doğuda, şafak vakti ise güneybatıda parlak bir şekilde görülebilecek.