Orta segment telefonlar, uygun fiyatla kaliteli deneyimi bir araya getiriyor. 2025’te satışa çıkan modeller arasında vivo, Samsung ve Apple dikkat çekerken fiyat-performans dengesini öne çıkaran birçok seçenek yer alıyor.
Orta segment telefonlar neden tercih ediliyor?
Orta seviye akıllı telefonlar, yüksek çözünürlüklü ekran, güçlü işlemci, uzun pil ömrü ve gelişmiş kamera özellikleriyle kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılıyor. Fiyatlarının amiral gemisi modellere göre daha uygun olması, bu segmenti daha cazip hale getiriyor.
2025’in en iyi orta segment telefonları
2025 yılında alınabilecek orta segment telefon modelleri ve fiyatları şöyle:
|Marka / Model
|Fiyat (TL)
|vivo V60
|39.999
|Samsung Galaxy S25 FE
|39.999
|Apple iPhone 16e
|48.817
|Honor 400
|18.749
|Samsung Galaxy A36
|16.400
|Poco F7
|30.719
|Honor 400 Pro
|34.499
|Samsung Galaxy A56
|20.999
|Xiaomi Redmi Note 14 Pro
|17.849
|Nothing Phone 3a
|28.999
Öne çıkan modeller
-
vivo V60: Güçlü donanımı ve ekran kalitesiyle dikkat çekiyor.
-
Samsung Galaxy S25 FE: Samsung’un popüler fiyat-performans modeli olarak öne çıkıyor.
-
Apple iPhone 16e: Daha uygun fiyatlı iPhone seçeneği olarak ilgi görüyor.
Kullanıcı deneyimi ve marka tercihleri
Kullanıcı yorumlarına göre 2025’te en çok tercih edilen orta segment telefon markaları vivo, Samsung ve Apple oldu. Bu markaların modelleri hem performans hem de uzun vadeli kullanım açısından öne çıkıyor.