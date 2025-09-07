Orta segment telefonlar, uygun fiyatla kaliteli deneyimi bir araya getiriyor. 2025’te satışa çıkan modeller arasında vivo, Samsung ve Apple dikkat çekerken fiyat-performans dengesini öne çıkaran birçok seçenek yer alıyor.

Orta segment telefonlar neden tercih ediliyor?

Orta seviye akıllı telefonlar, yüksek çözünürlüklü ekran, güçlü işlemci, uzun pil ömrü ve gelişmiş kamera özellikleriyle kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılıyor. Fiyatlarının amiral gemisi modellere göre daha uygun olması, bu segmenti daha cazip hale getiriyor.

2025’in en iyi orta segment telefonları

2025 yılında alınabilecek orta segment telefon modelleri ve fiyatları şöyle:

Marka / Model Fiyat (TL) vivo V60 39.999 Samsung Galaxy S25 FE 39.999 Apple iPhone 16e 48.817 Honor 400 18.749 Samsung Galaxy A36 16.400 Poco F7 30.719 Honor 400 Pro 34.499 Samsung Galaxy A56 20.999 Xiaomi Redmi Note 14 Pro 17.849 Nothing Phone 3a 28.999

Öne çıkan modeller

vivo V60 : Güçlü donanımı ve ekran kalitesiyle dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy S25 FE : Samsung’un popüler fiyat-performans modeli olarak öne çıkıyor.

Apple iPhone 16e: Daha uygun fiyatlı iPhone seçeneği olarak ilgi görüyor.

Kullanıcı deneyimi ve marka tercihleri

Kullanıcı yorumlarına göre 2025’te en çok tercih edilen orta segment telefon markaları vivo, Samsung ve Apple oldu. Bu markaların modelleri hem performans hem de uzun vadeli kullanım açısından öne çıkıyor.