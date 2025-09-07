Orta segment telefonlar, uygun fiyatla kaliteli deneyimi bir araya getiriyor. 2025’te satışa çıkan modeller arasında vivo, Samsung ve Apple dikkat çekerken fiyat-performans dengesini öne çıkaran birçok seçenek yer alıyor.

Orta segment telefonlar neden tercih ediliyor?

Orta seviye akıllı telefonlar, yüksek çözünürlüklü ekran, güçlü işlemci, uzun pil ömrü ve gelişmiş kamera özellikleriyle kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılıyor. Fiyatlarının amiral gemisi modellere göre daha uygun olması, bu segmenti daha cazip hale getiriyor.

2025’in en iyi orta segment telefonları

2025 yılında alınabilecek orta segment telefon modelleri ve fiyatları şöyle:

Marka / Model Fiyat (TL)
vivo V60 39.999
Samsung Galaxy S25 FE 39.999
Apple iPhone 16e 48.817
Honor 400 18.749
Samsung Galaxy A36 16.400
Poco F7 30.719
Honor 400 Pro 34.499
Samsung Galaxy A56 20.999
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 17.849
Nothing Phone 3a 28.999

Kullanıcı yorumlarına göre 2025’te en çok tercih edilen orta segment telefon markaları vivo, Samsung ve Apple oldu. Bu markaların modelleri hem performans hem de uzun vadeli kullanım açısından öne çıkıyor.

