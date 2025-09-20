AYDEM Elektrik, 21 Eylül Pazar günü Aydın'ın Buharkent, Kuşadası, Söke, Bozdoğan, Nazilli, Efeler, Merkez, Çine, Didim, Kuşadası, Germencik, Karacasu, Kuyucak, Sultanhisar ve Karpuzlu ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

21 Eylül Pazar günü Aydın'da elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler

Buharkent ilçesinde elektrik kesintisi

Tarih : 21 Eylül 2025, 09:30 - 16:00

Kesinti Bölgeleri: Feslek Gelenbe, Yukarı Gelenbe mahalleleri

Kuşadası ilçesinde elektrik kesintisi

Tarih : 21 Eylül 2025, 10:00 - 15:00

Kesinti Bölgeleri: Karaova Mahallesi, Davutlar Yolu, Lale, Gül, Menekşe ve daha birçok sokak

Söke ilçesinde elektrik kesintisi

Tarih : 21 Eylül 2025, 15:00 - 17:00

Kesinti Bölgeleri: Özbaşı, Çalıköy, Nalbatar, Karacahayıt, Avşar, Köprüalan, Karakaya, Yeşilköy mahalleleri

Bozdoğan ilçesinde elektrik kesintisi

Tarih : 21 Eylül 2025, 09:00 - 17:00

Kesinti Bölgeleri: Amasya Mahallesi, ASKİ İçme Suyu Trafoları bölgesi

Nazilli ilçesinde elektrik kesintisi

Tarih : 21 Eylül 2025, 10:00 - 13:00

Kesinti Bölgeleri: Ocaklı ve Dallıca mahalleleri

Efeler ilçesinde elektrik kesintisi

Tarih : 21 Eylül 2025, 11:00 - 13:00

Kesinti Bölgeleri: Dalama, Yeniköy Bucak Mahallesi

Merkez ilçesinde elektrik kesintisi

Tarih : 21 Eylül 2025, 11:00 - 13:00

Kesinti Bölgeleri: Adnan Menderes Mahallesi ve çevresi

Çine ilçesinde elektrik kesintisi

Tarih : 21 Eylül 2025, 10:00 - 15:00

Kesinti Bölgeleri: Bedirler, Bahçearası, Çöğürlük Ova mahalleleri

Didim ilçesinde elektrik kesintisi

Tarih : 21 Eylül 2025, 10:00 - 14:00

Kesinti Bölgeleri: Efeler Mahallesi, Kalender Caddesi, Coral Gardens Villaları ve çevresi

Kuşadası ilçesinde elektrik kesintisi

Tarih : 21 Eylül 2025, 09:00 - 14:00

Kesinti Bölgeleri: Kirazlı Mahallesi, Yeniköy Mahallesi, Çınar Mahallesi ve özel trafolu aboneler

Germencik ilçesinde elektrik kesintisi

Tarih : 21 Eylül 2025, 09:00 - 15:00

Kesinti Bölgeleri: Germencik Merkez ve Hıdırbeyli mahalleleri

Karacasu ilçesinde elektrik kesintisi

Tarih : 21 Eylül 2025, 09:00 - 13:00

Kesinti Bölgeleri: Çamköy Mahallesi

Kuyucak ilçesinde elektrik kesintisi

Tarih : 21 Eylül 2025, 10:00 - 15:00

Kesinti Bölgeleri: Yukarı Gencellidere Mahallesi

Sultanhisar ilçesinde elektrik kesintisi

Tarih : 21 Eylül 2025, 09:00 - 16:00

Kesinti Bölgeleri: Atça Mahallesi, Kavaklar Caddesi ve çevresi

Karpuzlu ilçesinde elektrik kesintisi

Tarih : 21 Eylül 2025, 10:00 - 16:00

Kesinti Bölgeleri: Gölcük Kışla Mahallesi

Duyurulan kesintiler saat 09:00’da başlayıp, bazı bölgelerde 17:00’a kadar sürecek. İlginç noktalarda 15 dakikalık kısa süreli elektrik kesintileri de gerçekleşecek.

(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 21 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi hakkında öneriler

Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.

Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.

Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.

Daha fazla bilgi için