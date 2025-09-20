AYDEM Elektrik, 21 Eylül Pazar günü Aydın'ın Buharkent, Kuşadası, Söke, Bozdoğan, Nazilli, Efeler, Merkez, Çine, Didim, Kuşadası, Germencik, Karacasu, Kuyucak, Sultanhisar ve Karpuzlu ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
21 Eylül Pazar günü Aydın'da elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler
Buharkent ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:30 - 16:00
-
Kesinti Bölgeleri: Feslek Gelenbe, Yukarı Gelenbe mahalleleri
Kuşadası ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 10:00 - 15:00
-
Kesinti Bölgeleri: Karaova Mahallesi, Davutlar Yolu, Lale, Gül, Menekşe ve daha birçok sokak
Söke ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 15:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Özbaşı, Çalıköy, Nalbatar, Karacahayıt, Avşar, Köprüalan, Karakaya, Yeşilköy mahalleleri
Bozdoğan ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Amasya Mahallesi, ASKİ İçme Suyu Trafoları bölgesi
Nazilli ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 10:00 - 13:00
-
Kesinti Bölgeleri: Ocaklı ve Dallıca mahalleleri
Efeler ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 11:00 - 13:00
-
Kesinti Bölgeleri: Dalama, Yeniköy Bucak Mahallesi
Merkez ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 11:00 - 13:00
-
Kesinti Bölgeleri: Adnan Menderes Mahallesi ve çevresi
Çine ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 10:00 - 15:00
-
Kesinti Bölgeleri: Bedirler, Bahçearası, Çöğürlük Ova mahalleleri
Didim ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 10:00 - 14:00
-
Kesinti Bölgeleri: Efeler Mahallesi, Kalender Caddesi, Coral Gardens Villaları ve çevresi
Kuşadası ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 14:00
-
Kesinti Bölgeleri: Kirazlı Mahallesi, Yeniköy Mahallesi, Çınar Mahallesi ve özel trafolu aboneler
Germencik ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 15:00
-
Kesinti Bölgeleri: Germencik Merkez ve Hıdırbeyli mahalleleri
Karacasu ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 13:00
-
Kesinti Bölgeleri: Çamköy Mahallesi
Kuyucak ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 10:00 - 15:00
-
Kesinti Bölgeleri: Yukarı Gencellidere Mahallesi
Sultanhisar ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 16:00
-
Kesinti Bölgeleri: Atça Mahallesi, Kavaklar Caddesi ve çevresi
Karpuzlu ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 10:00 - 16:00
-
Kesinti Bölgeleri: Gölcük Kışla Mahallesi
Duyurulan kesintiler saat 09:00’da başlayıp, bazı bölgelerde 17:00’a kadar sürecek. İlginç noktalarda 15 dakikalık kısa süreli elektrik kesintileri de gerçekleşecek.
(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 21 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
AYDEM Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.admelektrik.com.tr/
-
Aydın Büyükşehir Belediyesi Elektrik Hizmetleri: https://www.aydin.bel.tr