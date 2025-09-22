AYDEM Elektrik, 23 Eylül Salı günü Denizli’nin Merkezefendi, Merkez, Pamukkale, Buldan, Çivril, Tavas, Acıpayam, Çameli, Çal, Sarayköy, Serinhisar, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Çardak, Güney, Honaz ve Kale ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
23 Eylül Salı günü Denizli'de elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler
23 Eylül’de Denizli'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
Merkezefendi ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 23.09.2025, 10:00 - 15:00
-
Kesinti Bölgeleri: Haciyeylü Mahallesi, Kayalar Mahallelerinin Haciyeylü Bulvarı, Akça Caddesi ve çevresi.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Denizli Merkez ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 23.09.2025, 10:00 - 15:00
-
Kesinti Bölgeleri: Şemikler Mahallesi, Çınkaya Bulvarı ve civarı, Hilal Evler Sitesi.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Pamukkale ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 23.09.2025, 09:00 - 13:00
-
Kesinti Bölgeleri: Pelitlibağ Mahallesi, Fevzi Çakmak Bulvarı ve çevresi.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Buldan ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 23.09.2025, 09:30 - 15:30
-
Kesinti Bölgeleri: Yeniçam Mahallesi ve özel trafolu müşteriler.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Çivril ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 23.09.2025, 09:00 - 15:00
-
Kesinti Bölgeleri: Koçak Mahallesinin tamamı.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Tavas ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 23.09.2025, 11:00 - 12:00
-
Kesinti Bölgeleri: Medet Mahallesinin bazı bölgeleri ve bağlı ara sokaklar.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Acıpayam ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 23.09.2025, 10:00 - 15:00
-
Kesinti Bölgeleri: Çakır Mahallesinin bir kısmı ve bağlı ara sokaklar.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Çameli ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 23.09.2025, 11:00 - 16:00
-
Kesinti Bölgeleri: Gürsu Mahallesinin tamamı.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Çal ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 23.09.2025, 15:00 - 16:30
-
Kesinti Bölgeleri: Kaplanlar Mahallesi, Kömrelli Sokak.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Sarayköy ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 23.09.2025, 10:00 - 15:00
-
Kesinti Bölgeleri: Köprübaşı Mahallesinin tamamı ve özel trafolu müşteriler.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Serinhisar ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 23.09.2025, 10:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Cumhuriyet Mahallesi, enerji üretim tesisleri ve özel trafolu müşteriler.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Babadağ ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 23.09.2025, 09:00 - 14:00
-
Kesinti Bölgeleri: Yeniköy Mahallesinin bir kısmı.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Baklan ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 23.09.2025, 10:00 - 15:00
-
Kesinti Bölgeleri: Dağal Mahallesi tamamı.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Bekilli ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 23.09.2025, 10:00 - 15:00
-
Kesinti Bölgeleri: Bükrüce ve Gömce Mahallesi, 9 adet ÖTM ve 1 adet GES (Ahmet Koç GES).
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Beyağaç ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 23.09.2025, 01:00 - 06:00
-
Kesinti Bölgeleri: Beyağaç ilçesinin mahallelerinin tamamı ve bağlı ara sokaklar.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Çardak ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 23.09.2025, 13:00 - 18:00
-
Kesinti Bölgeleri: İstiklal ve Bahçelievler Mahallesi kısmı.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Güney ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 23.09.2025, 10:00 - 12:00
-
Kesinti Bölgeleri: Aşağıçeşme Mahallesi ve bağlı ara sokaklar.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Honaz ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 23.09.2025, 01:00 - 01:30
-
Kesinti Bölgeleri: Honaz İlçe Merkezi, Gürleyik, Emirazızlı, Karateke, Ovacık Mahalleleri ve özel trafo müşterileri.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Kale ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 23.09.2025, 01:00 - 06:00
-
Kesinti Bölgeleri: Kale ilçesinin mahallelerinin tamamı ve bağlı ara sokaklar, Kale Belediye GES, Kale Devlet Hastanesi GES, vb.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 23 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
AYDEM Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.admelektrik.com.tr
-
Denizli Belediyesi Elektrik Hizmetleri: https://www.denizli.bel.tr/