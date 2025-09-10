Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan Hasan Yiğit’in (25) cansız bedeni Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Gölü’nde bulundu. Yiğit’in ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
Aktepe Mahallesi TOKİ konutlarında yaşayan işsiz Hasan Yiğit, 7 Eylül’de evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve itfaiye ekipleri Yiğit’in en son görüldüğü Gökpınar Barajı çevresinde arama başlattı.
Cansız bedeni barajda bulundu
Su altı arama kurtarma ekipleri bugün gölde yaptıkları çalışmada Yiğit’in cansız bedenine ulaştı. Ceset, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri Yiğit’in ölümüne ilişkin soruşturmayı sürdürüyor. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.