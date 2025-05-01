Aydın genelinde 1 Mayıs 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı. İl genelinde tüm ilçelerde benzin, motorin ve otogaz litre fiyatları sabit kalırken, araç sahipleri yakıt fiyatlarını yakından takip ediyor.

Benzin fiyatı 46,34 TL seviyesinde

Aydın il merkeziyle birlikte Kuşadası, Nazilli, Söke, Didim, Efeler, Bozdoğan ve diğer tüm ilçelerde benzin litre fiyatı 46,34 TL olarak belirlendi. Fiyatlar şehir genelinde eşit şekilde uygulanıyor.

Motorin litre fiyatı 46,73 TL olarak satılıyor

Dizel yakıt kullanan araç sahipleri için motorin litre fiyatı 46,73 TL seviyesinde sabit kaldı. Bu fiyat Aydın'ın tüm ilçelerinde geçerli.

Otogaz fiyatı 27,38 TL'ye yükseldi

Alternatif yakıt tercih eden sürücüler için LPG fiyatı 27,38 TL/LT oldu. LPG fiyatları da Aydın genelinde değişiklik göstermiyor.