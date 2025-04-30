İlçelere göre küçük değişiklikler gösteren fiyatlar, vatandaşların bütçesini zorlamaya devam ediyor.

Benzin fiyatı Ahmetli ve Akhisar'da zirvede: 46,29 TL

Manisa merkezde benzin litre fiyatı 46,24 TL olurken, Ahmetli ve Akhisar ilçelerinde bu fiyat 46,29 TL'ye kadar çıktı. En düşük fiyat ise Soma ve Turgutlu'da 46,25 TL olarak belirlendi.

Motorin litre fiyatı 46,66 TL'ye ulaştı

Motorin fiyatları da benzinle paralel şekilde arttı. İl genelinde motorin litre fiyatı 46,61 TL ile 46,66 TL arasında değişiyor. En yüksek fiyat yine Ahmetli ve Akhisar'da görülürken, Soma ve Turgutlu ilçelerinde 46,62 TL ile daha düşük seviyede kaldı.

LPG fiyatı Manisa genelinde sabit: 27,03 TL

Otogaz fiyatları tüm ilçelerde sabit kalarak 27,03 TL seviyesinde sabitlenmiş durumda. Bu da LPG kullanıcıları için enflasyona karşı korunaklı bir tercih yaratıyor.