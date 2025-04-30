30 Nisan 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik ve resmi duyurular açıklandı. İşte günün öne çıkan kararları...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– İstanbul Rumeli Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 17/10/2024 Tarihli ve E: 2021/44, K: 2024/172 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/1/2025 Tarihli ve E: 2024/135, K: 2025/20 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/11/2024 Tarihli ve 2021/65564 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/12/2024 Tarihli ve 2016/5615 Başvuru Numaralı Kararı
YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 4 ve 5. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri