Manisa Süper Amatör Küme’nin yeni ekiplerinden 45 Salihli FSK’da teknik direktörlük görevine Taner Eser getirildi. Kulüp, yeni sezon öncesi iddialı bir kadro yapılanması hedefliyor.



Taner Eser resmen göreve başladı

Salihli’yi Süper Amatör Küme’de temsil edecek olan 45 Salihli FSK, teknik direktörlük koltuğuna Taner Eser’i oturttu. Kulüp Başkanı İsmail Özcan ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen törende Eser, resmi sözleşmeye imza attı.

"Hedefi olan bir kulübe geldim"

İmza töreninde konuşan Eser, "Hedefi olan bir kulübe geldim. 45 Salihli FSK'nın vizyonuna ve potansiyeline inanıyorum. Salihli'yi Süper Amatör Küme'de en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

Yardımcısı Abdurrahman Gündağ

Teknik heyet yapılanmasında, Eser’in yardımcılığını deneyimli antrenör Abdurrahman Gündağ üstlenecek. Kulüp, sezon öncesi hazırlık sürecini kısa süre içinde başlatmayı planlıyor.