İzmir’in Torbalı ilçesinde bulunan bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. Yedi Eylül Mahallesi’nde, organize sanayi bölgesinde yer alan fabrikada öğle saatlerinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Gökyüzünü kaplayan yoğun dumanlar, çevre sakinlerinin dikkatini çekerken, durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, soğutma ve müdahale çalışmaları devam ediyor.