Koç (21 Mart - 19 Nisan)

Enerjinizi toplamakta zorlanabilirsiniz. İş hayatında yaşanan belirsizlikler sizi düşündürebilir. Karar verirken acele etmeyin, stratejik planlamalar bugün size kazandıracak.

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

İkili ilişkilerde denge arayışınız devam ediyor. Partnerinizle yaşadığınız gerginlikleri çözmek için sabırlı olmalısınız. Maddi konularda ani harcamalardan kaçının.

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)

İletişim gücünüzün zirvede olduğu bir gün! Sosyal çevrenizde dikkat çekebilir ve yeni projelerde ön planda olabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanarak sorunları kolayca çözebilirsiniz.

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)

Duygusal anlamda karmaşık bir gün sizi bekliyor. Geçmişle ilgili düşünceler zihninizi meşgul edebilir. Meditasyon veya doğa yürüyüşleri, ruhsal dengenizi bulmanıza yardımcı olabilir.

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Kariyerinizde yükseliş dönemindesiniz. İş hayatındaki fırsatları değerlendirin ancak aşırı özgüvenle hareket etmekten kaçının. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir döneme giriyorsunuz.

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)

Planlı ve disiplinli yapınız, bugün sizi başarıya ulaştırabilir. Finansal konularda beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Risk almadan önce iyice düşünmelisiniz.

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)

Aşk hayatınızda hareketlilik artıyor. Yeni bir ilişkiye başlamaya karar verebilir ya da mevcut ilişkinizde önemli adımlar atabilirsiniz. Kendinizi ifade ederken net olmaya çalışın.

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)

Bugün sezgileriniz oldukça güçlü. İç sesinizi dinleyerek önemli kararlar alabilirsiniz. Ancak ailenizle ilgili konularda duygusal tepkiler vermemeye özen göstermelisiniz.

Yay (22 Kasım - 21 Aralık)

Seyahat planları yapabileceğiniz bir gün. Yeni insanlarla tanışmak ve ufkunuzu genişletmek için ideal bir zaman. Ancak ani kararlar almaktan kaçınmalı ve planlı hareket etmelisiniz.

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)

Maddi konular bugün ön planda olacak. Yatırımlarınızı gözden geçirmek isteyebilirsiniz. İş hayatında yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Önemli kararlar için doğru bir zaman.

Kova (20 Ocak - 18 Şubat)

Arkadaşlık ilişkilerinde yaşadığınız sorunları çözmek için uygun bir gün. Sosyal çevrenizdeki insanlar size destek olabilir. Ancak düşüncelerinizi paylaşırken açık ve dürüst olun.

Balık (19 Şubat - 20 Mart)

Bugün duygusal olarak iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Kendinize vakit ayırmak ve duygularınızı analiz etmek için yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Sanatsal aktivitelerle ruhunuzu besleyin.