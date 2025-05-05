İlçelere göre küçük fiyat farkları görülse de benzin, motorin ve LPG ortalamaları önceki haftalara yakın seyretti.

Benzin fiyatı 46,33 TL'den başlıyor

Aydın merkez ve birçok ilçede kurşunsuz benzin litre fiyatı 46,33 TL olarak satışa sunuluyor. Bozdoğan, Kuyucak ve Karpuzlu gibi ilçelerde fiyat 46,35 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Motorin fiyatı 46,70 TL seviyelerinde

Motorin fiyatları merkez ilçeler dahil olmak üzere genellikle 46,70 TL civarında. Bozdoğan, Buharkent ve Kuyucak gibi ilçelerde bu rakam 46,72 TL'ye yükseliyor. En düşük fiyat 46,70 TL ile merkez ilçede gözleniyor.

LPG fiyatları sabit kaldı

Aydın genelinde otogaz (LPG) fiyatı tüm ilçelerde sabit kalarak 27,07 TL seviyesinde tutuldu. LPG fiyatlarında ilçeler arasında herhangi bir farklılık bulunmuyor.

Aydın genelinde ortalama akaryakıt fiyatları:

Kurşunsuz Benzin (litre): 46,33 TL

Motorin (litre): 46,70 TL

LPG (litre): 27,07 TL

Bu fiyatlar EPDK ve dağıtım şirketlerinden alınan verilere göre derlenmiştir. İlçeler arası kuruş bazında farklılıklar görülebilir.