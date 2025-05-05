MANİSA - İzmir ile benzer şekilde, 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü itibarıyla Manisa genelinde akaryakıt fiyatları ilçelere göre küçük farklılıklar gösterse de, genel ortalama benzinde 46,24 TL, motorinde ise 46,61 TL seviyesinde seyrediyor. LPG fiyatı tüm ilçelerde sabit kaldı.

Manisa'da benzin fiyatı 46,24 TL'den başlıyor

Manisa merkezde ve Saruhanlı'da kurşunsuz benzin litre fiyatı 46,24 TL seviyesinde. Ahmetli, Akhisar gibi ilçelerde fiyat 46,29 TL'ye kadar çıkarken, en düşük fiyat yine merkez ilçelerde gözlemleniyor.

Motorin fiyatı en yüksek 46,66 TL

Motorin fiyatı Manisa'nın birçok ilçesinde 46,61 TL seviyesinde seyrediyor. Ancak Ahmetli, Akhisar gibi ilçelerde bu fiyat 46,66 TL'ye kadar yükselmiş durumda. En düşük fiyat ise 46,61 TL ile merkez ilçede ölçüldü.

LPG fiyatı tüm ilçelerde sabit

LPG (otogaz) fiyatı Manisa'nın tüm ilçelerinde 27,03 TL olarak satılmaya devam ediyor. İlçelere göre farklılık göstermeyen LPG fiyatları, diğer akaryakıt türlerine göre daha istikrarlı seyrediyor.

Manisa genelinde ortalama akaryakıt fiyatları (seçili ortalamalarla):

Kurşunsuz Benzin (litre): 46,24 TL

Motorin (litre): 46,61 TL

LPG (litre): 27,03 TL

Fiyatlar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve dağıtım firmalarının ilan ettiği güncel liste üzerinden alınmıştır. İlçelere göre birkaç kuruşluk farklar görülebilir.