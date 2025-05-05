Dolar haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. 5 Mayıs Pazartesi sabahı dolar 38,59 TL, euro ise 43,78 TL seviyelerinden işlem görüyor. Sterlin de 51 TL'yi aştı.
Döviz piyasaları 5 Mayıs 2025 haftasına yükselişle başladı. Serbest piyasada dolar/TL kuru sabah saatlerinde 38,5952 TL satış fiyatı ile işlem görürken, euro kuru 43,7861 TL seviyesinde yer aldı. Sterlin ise 51,32 TL'ye ulaşarak yukarı yönlü hareketini sürdürdü. İşte 5 Mayıs 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla döviz piyasasında son durum...
5 Mayıs 2025 güncel döviz kurları (09:30 itibarıyla)
|Döviz Cinsi
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Günlük Değişim (%)
|Saat
|Dolar (USD/TRY)
|38,5690
|38,5952
|+0,09
|09:29
|Euro (EUR/TRY)
|43,7162
|43,7861
|+0,25
|09:29
|Sterlin (GBP/TRY)
|51,2734
|51,3208
|+0,10
|09:29
Dünün Döviz Verileri (4 Mayıs 2025)
-
Dolar: En yüksek: 38,5837 TL - En düşük: 38,4483 TL - Kapanış: 38,5527 TL
-
Euro: En yüksek: 43,9220 TL - En düşük: 43,5013 TL - Kapanış: 43,6265 TL
Aylık ve yıllık performans analizi
✅ Dolar (USD/TRY)
-
Yılbaşı değeri (01.01.2025): 35,3663 TL
-
5 Mayıs 2025 değeri: 38,5872 TL
-
Aylık/Yıllık Değişim:
-
+3,22 TL (%9,11) yılbaşına göre
-
+6,25 TL (%19,32) son 1 yıla göre
-
✅ Euro (EUR/TRY)
-
Yılbaşı değeri: 36,4849 TL
-
5 Mayıs 2025 değeri: 43,7363 TL
-
Aylık/Yıllık Değişim:
-
+7,25 TL (%19,88) yılbaşına göre
-
+8,93 TL (%25,66) son 1 yıla göre
-
✅ Sterlin (GBP/TRY)
-
Yılbaşı değeri: 43,9782 TL
-
5 Mayıs 2025 değeri: 51,2798 TL
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Aylık/Yıllık Değişim:
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+7,30 TL (%16,60) yılbaşına göre
-
+10,68 TL (%26,33) son 1 yıla göre
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Genel değerlendirme
2025 yılı başından bu yana döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket devam ediyor. Özellikle dolar ve eurodaki yıllık çift haneli artışlar, yatırımcıların döviz talebini artırmaya devam ediyor. Analistler, kur artışının kısa vadeli dalgalanmalara bağlı olarak sürebileceğini ve merkez bankası adımlarının yakından izlenmesi gerektiğini belirtiyor.