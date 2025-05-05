Dolar haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. 5 Mayıs Pazartesi sabahı dolar 38,59 TL, euro ise 43,78 TL seviyelerinden işlem görüyor. Sterlin de 51 TL'yi aştı.

Döviz piyasaları 5 Mayıs 2025 haftasına yükselişle başladı. Serbest piyasada dolar/TL kuru sabah saatlerinde 38,5952 TL satış fiyatı ile işlem görürken, euro kuru 43,7861 TL seviyesinde yer aldı. Sterlin ise 51,32 TL'ye ulaşarak yukarı yönlü hareketini sürdürdü. İşte 5 Mayıs 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla döviz piyasasında son durum...

5 Mayıs 2025 güncel döviz kurları (09:30 itibarıyla)

Döviz Cinsi Alış (TL) Satış (TL) Günlük Değişim (%) Saat Dolar (USD/TRY) 38,5690 38,5952 +0,09 09:29 Euro (EUR/TRY) 43,7162 43,7861 +0,25 09:29 Sterlin (GBP/TRY) 51,2734 51,3208 +0,10 09:29

Dünün Döviz Verileri (4 Mayıs 2025)

Dolar: En yüksek: 38,5837 TL - En düşük: 38,4483 TL - Kapanış: 38,5527 TL

Euro: En yüksek: 43,9220 TL - En düşük: 43,5013 TL - Kapanış: 43,6265 TL

Aylık ve yıllık performans analizi

✅ Dolar (USD/TRY)

Yılbaşı değeri (01.01.2025): 35,3663 TL

5 Mayıs 2025 değeri: 38,5872 TL

Aylık/Yıllık Değişim: +3,22 TL (%9,11) yılbaşına göre Borsa İstanbul'da bir şirket yarın yüzde 300 oranında bedelli sermaye artırımı yapacağını açıkladı +6,25 TL (%19,32) son 1 yıla göre



✅ Euro (EUR/TRY)

Yılbaşı değeri: 36,4849 TL

5 Mayıs 2025 değeri: 43,7363 TL

Aylık/Yıllık Değişim: +7,25 TL (%19,88) yılbaşına göre +8,93 TL (%25,66) son 1 yıla göre



✅ Sterlin (GBP/TRY)

Yılbaşı değeri: 43,9782 TL

5 Mayıs 2025 değeri: 51,2798 TL

Aylık/Yıllık Değişim: +7,30 TL (%16,60) yılbaşına göre +10,68 TL (%26,33) son 1 yıla göre



Genel değerlendirme

2025 yılı başından bu yana döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket devam ediyor. Özellikle dolar ve eurodaki yıllık çift haneli artışlar, yatırımcıların döviz talebini artırmaya devam ediyor. Analistler, kur artışının kısa vadeli dalgalanmalara bağlı olarak sürebileceğini ve merkez bankası adımlarının yakından izlenmesi gerektiğini belirtiyor.