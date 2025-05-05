Mayıs 2025 itibarıyla güncellenen yatırım araçlarının getirileri açıklandı. Verilere göre, son bir yılda yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan araç yüzde 69,38 getiri ile altın oldu. Döviz kurları da yükseliş gösterirken, Borsa İstanbul (XU100) ve repo piyasası gerileme kaydetti.

Altın, getiride liderliği bırakmadı

Altın, yıllık bazda yüzde 69,38 oranında getiri sağlayarak yatırımcıların en çok kazandığı araç oldu. Son 6 ayda yüzde 34, son 3 ayda ise yüzde 22,56'lık artış yaşandı.

Döviz yatırımları güçlü getiri sağladı

Dolar son 1 yılda yüzde 19,44, Euro ise yüzde 25,34 oranında yükseldi. Aylık bazda da Dolar yüzde 7,49, Euro ise yüzde 16,48 artışla dikkat çekti.

Borsa ve repo gerilemede

BIST 100 endeksi (XU100), son 1 yılda yüzde 11,28 değer kaybı yaşadı. 3 aylık süreçte ise yüzde 6,19 düşüş görüldü. Repo yatırımları da yıllık bazda pozitif yüzde 23,57 getiri sağlasa da, kısa vadeli periyotlarda eksi değerler dikkat çekti.

Tahvil ve bono sınırlı kazanç sağladı

Bonolar yıllık bazda yüzde 3,84 getiri sağladı. 3 aylık getirisi ise yüzde 19,61 olarak kaydedildi.

Yatırım araçlarının getiri oranları (%), Mayıs 2025

Yatırım Aracı Son 1 Hafta 1 Ay 3 Ay 6 Ay 1 Yıl XU100 9.118,00 -2,03 -2,79 -6,19 5,80 -11,28 Dolar (USD) 38,59 0,39 1,58 7,49 12,57 19,44 Euro (EUR) 43,53 0,07 3,64 16,48 16,55 25,34 Bono 46,48 -1,86 1,00 19,61 2,67 3,84 Repo 50,07 -0,14 -1,11 -4,32 -3,99 23,57 Altın 4.049,77 -2,04 9,23 22,56 34,00 69,38