5 Şubat 2025, günlük sefer saatleri, hafta içi, cumartesi ve pazar günlerine göre farklılık gösteriyor. İşte detaylı sefer planı ve önemli güzergahlar:

Hafta içi sefer saatleri

İzmir Metro'nun hafta içi sefer saatleri, yoğun saatlerde daha sık çalışarak ulaşımı kolaylaştırıyor. Sabah saatlerinde sefer sıklığı 3,5 dakikaya kadar düşerken, akşam saatlerinde ise 4 dakikada bir metro hizmeti veriliyor. Gece seferleri ise 7,5 dakikalık aralıklarla devam ediyor.

Cumartesi sefer saatleri

Cumartesi günleri, sabah saatlerinden akşam 20:00'ye kadar metro seferleri 5 dakikalık aralıklarla gerçekleşiyor. Gece saatlerinde ise sefer sıklığı 7,5 dakikaya çıkarılıyor.

Pazar sefer saatleri

Pazar günü sabah 06:00'dan 12:00'ye kadar metro seferleri 7,5 dakikada bir yapılırken, öğleden sonra 12:00'den 20:00'ye kadar bu aralık 6 dakikaya düşüyor. Gece seferleri yine 7,5 dakikalık aralıklarla devam ediyor.

Narlıdere hattı ve önemli istasyonlar

Narlıdere güzergahındaki Fahrettin Altay ile Narlıdere Kaymakamlık İstasyonları arasındaki son sefer, her gün saat 00:00’da sonlanıyor. Ayrıca, 06:00 - 00:00 saatleri arasında 15 dakikalık sefer planı uygulanacaktır.

İzmir Metro A.Ş. 24 istasyonu ile hizmet verirken, Narlıdere Kaymakamlık, 100. Yıl Cumhuriyet Şehitlik, DEÜ Hastanesi ve diğer istasyonlar kapalı konumda. Ancak Hilal, Halkapınar, Stadyum, Sanayi ve Bölge istasyonları açık durumda. Bornova İstasyonu ise yarı açık olarak tanımlanıyor.