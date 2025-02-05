5 Şubat 2025 tarihi itibarıyla İzmir'deki tramvay hatlarındaki duraklar ve sefer saatleri. Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Turuncu Hatlar üzerinde bulunan duraklar ve sefer sıklıkları aşağıda yer almaktadır.
Konak Tramvayı (Halkapınar - Fahrettin Altay)
Halkapınar, Üniversite, Havagazı, Alsancak Stadyum, Alsancak Gar, Atatürk Spor Salonu, Hocazade Camii, Kültürpark Atatürk Lisesi, Gazi Bulvarı, Konak İskele, Karataş, Karantina, Köprü, Sadık Bey, Göztepe, Güzelyalı, AASSM, Üçkuyular, Fahrettin Altay
Sefer Planı:
- Hafta İçi:
06:00 - 06:30: 7,5 dk
06:30 - 09:00: 5 dk
09:00 - 20:00: 6 dk
20:00 - 21:00: 7,5 dk
21:00 - 00:20: 10 dk
- Cumartesi:
06:00 - 07:30: 10 dk
07:30 - 20:00: 6 dk
20:00 - 21:00: 7,5 dk
21:00 - 00:20: 10 dk
- Pazar:
06:00 - 11:00: 10 dk
11:00 - 21:00: 7,5 dk
21:00 - 00:20: 10 dk
Karşıyaka Tramvayı Yeşil Hat (Alaybey - Ataşehir Kavşağı)
Alaybey, Karşıyaka İskele, Nikah Sarayı, Yunuslar, Bostanlı İskele, Çarşı, Vilayet Evi, Selçuk Yaşar, Atakent, Bilim Müzesi, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu, Mavişehir, Ataşehir Kavşağı
Sefer Planı:
- Hafta İçi:
06:00 - 07:00: 15 dk
07:00 - 20:00: 10 dk
20:00 - 22:00: 12 dk
22:00 - 00:20: 15 dk
- Cumartesi:
06:00 - 07:00: 15 dk
07:00 - 20:00: 10 dk
20:00 - 22:00: 12 dk
22:00 - 00:20: 15 dk
- Pazar:
06:00 - 07:00: 15 dk
07:00 - 22:00: 12 dk
22:00 - 00:20: 15 dk
Çiğli Tramvayı Kırmızı Hat
Ataşehir Kavşağı, Semra Aksu, Eski Havalimanı, Yeni Mahalle, Çiğli Bölge Hastanesi, Ata Sanayi, Evka 5, Katip Çelebi Üniversitesi, İAOSB Nedim Uysal Lisesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, İAOSB Müdürlüğü, Kemal Baysak, Nihat Karakartal, Nazım Hikmet Ran, Ataşehir Kavşağı
Kırmızı Hat Sefer Planı:
- Hafta İçi:
06:00 - 00:20: 15 dk
- Cumartesi:
06:00 - 00:20: 15 dk
- Pazar:
06:00 - 00:20: 15 dk
Çiğli Tramvayı Mavi Hat
Ataşehir Kavşağı, Nazım Hikmet Ran, Nihat Karakartal, Kemal Baysak, İAOSB Müdürlüğü, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, İAOSB Nedim Uysal Lisesi, Evka-5, Ata Sanayi, Çiğli Bölge Hastanesi, Yenimahalle, Eski Havaalanı, Semra Aksu, Ataşehir Kavşağı
Mavi Hat Sefer Planı:
- Hafta İçi:
06:00 - 00:20: 17 dk
- Cumartesi:
06:00 - 00:20: 17 dk
- Pazar:
06:00 - 00:20: 17 dk
Karşıyaka Tramvayı Turuncu Hat (Ataşehir - Mavişehir)
Ataşehir, Çevre Yolu, Mavişehir
Ring Hat Sefer Planı:
- Hafta İçi:
06:00 - 00:20: 18 dk
- Cumartesi:
06:00 - 00:20: 18 dk
- Pazar:
06:00 - 00:20: 18 dk