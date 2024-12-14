MİT ve polisin düzenlediği operasyonla, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının faillerinden Cengiz Sertel yakalandı.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği, 146 kişinin yaralandığı Reyhanlı saldırısının faillerinden Cengiz Sertel gözaltına alındı.

Reyhanlı saldırısında kullanılan patlayıcıları Suriye'den yurda aktardığı tespit edilen Sertel'in kırmızı bültenle arandığı, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde de turuncu kategoride yer aldığı bildirildi.

Ne olmuştu?

Reyhanlı ilçesinde belediye binası önünde ve PTT yakınında gerçekleşen iki ayrı bombalı saldırıda, toplamda 53 kişi hayatını kaybetmiş, 146 kişi yaralanmıştı. Saldırı 10 Ekim 2015'te 103 kişinin yaşamını yitirdiği Ankara Gar katliamından sonra Türkiye tarihinin en kanlı ikinci saldırısı olarak kayıtlara geçen olay, hafızalarda derin izler bıraktı.

Yakalanan İsim: Cengiz Sertel

2013’teki saldırının planlayıcılarından biri olan ve uzun süreden beri aranan Cengiz Sertel, MİT ve Emniyet’in koordineli çalışması sonucu yakalandı. Sertel’in yurtdışına kaçma girişiminde bulunduğu sırada etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Saldırının arkasındaki isimlerin başında gelen Nasır Eskiocak, 2013’te Hatay'da yakalanmış ve suçunu itiraf etmişti. Eskiocak, bombalı araçları hazırlayıp, saldırı talimatını Yusuf Nazik’ten aldığını söylemişti. Yusuf Nazik ise 2018’de MİT tarafından Suriye'de yakalanarak Türkiye’ye getirilmiş ve 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

El Muhaberat ve Esad rejimi iddiaları

Soruşturma kapsamında, saldırının Suriye istihbaratı El Muhaberat ile bağlantılı bir grup tarafından planlandığı ve uygulandığı öne sürülmüştü. Eskiocak’ın ifadesine göre, saldırının amacı Türkiye'ye yönelik bir misillemeydi.

Soruşturmanın seyri ve güvenlik zafiyeti iddiaları

Saldırının ardından yürütülen soruşturmalarda toplamda 32 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 20’si tutuklandı. Ayrıca, saldırıdan üç gün önce gelen bir istihbaratın yeterince değerlendirilememesi üzerine dönemin Hatay Emniyet Müdürlüğü yetkilileri hakkında yargı süreci başlatıldı.

Gizli belgeler ve tartışmalar

Saldırı sonrası ortaya çıkan “gizli” damgalı belgeler, güvenlik birimlerinin saldırıya dair önceden bilgi sahibi olduğunu ancak ihmal nedeniyle trajedinin önlenemediğini ortaya koymuştu. Bu belgeler, hacker grubu Redhack tarafından sızdırılmıştı.

Saldırı sırasında ilçedeki MOBESE kameralarının çalışmaması ve MİT’in verdiği araç plakalarının gerekli önlemler alınmadan görmezden gelinmesi, Reyhanlı saldırısının en çok eleştirilen yönlerinden biri oldu.