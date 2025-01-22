Kanada Gıda Denetleme Ajansı (CFIA), altı farklı yumurta markasında Salmonella bakterisi tespit edildiğini duyurdu. Bu nedenle, Golden Valley, Compliments, Foremost, IGA, No Name ve Western Family markalarına ait yumurtalar, potansiyel sağlık riski oluşturduğu gerekçesiyle raflardan toplatılıyor. Yetkililer, tüketicilere bu ürünleri kullanmamaları ve güvenli bir şekilde imha etmeleri çağrısında bulundu.

6 yumurta markası geri çağrıldı

CFIA, geri çağrılan yumurtaların kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini vurgulayarak, bu ürünlerin mağazalara iade edilmesini veya güvenli bir şekilde imha edilmesini talep etti. Gıda denetleme ajansı, Salmonella bakterisinin potansiyel olarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda halkı bilgilendiriyor.

Açıklamada, "Salmonella ile kirlenmiş yiyecekler görünüşte bozulmamış gibi görünebilir ve kötü bir koku yaymayabilir, ancak yine de tehlikeli olabilir" denildi.

Salmonella nedir ve nasıl bulaşır?

Salmonella bakterisi, insanların ve hayvanların bağırsaklarında doğal olarak bulunabilen, ancak çiğ veya az pişmiş et, pastörize edilmemiş süt ve yumurta gibi gıdalarda ciddi sağlık risklerine yol açabilen bir bakteridir. Salmonella bakterisinin taşıyıcı olduğu gıdalarda, görünür bir bozulma olmayabilir, bu nedenle görünüşe aldanmamak gerektiği uyarısı yapıldı.

Salmonella, genellikle hayvansal ürünlerde bulunan bir bakteridir ve çiğ yumurta, et veya pastörize edilmemiş süt gibi gıdaların tüketilmesiyle bulaşabilir. Bunun yanı sıra, gübreyle kirlenmiş sebze ve meyveler de Salmonella bakterisini taşıyabilir.

Salmonella belirtileri nelerdir?

Mayo Clinic’e göre, Salmonella enfeksiyonunun en yaygın belirtileri arasında ishal, mide krampları, ateş, kusma, mide bulantısı, titreme, baş ağrısı ve kanlı dışkı yer alır. Bu belirtiler genellikle birkaç gün içinde geçse de, şiddetli semptomlar, özellikle yüksek ateş ve dehidratasyon gibi durumlar yaşanıyorsa, derhal tıbbi yardım alınması gerekmektedir.