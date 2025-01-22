İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen ile bir araya geldi. Görüşmede, yeşil ve akıllı kentler, atık yönetimi ve çevre odaklı projelerde iş birliği gündeme geldi.

"Avrupa ülkeleri ile iş birliğine hazırız"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Avusturya’nın Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen’i makamında ağırladı. Toplantıda, yeşil kentler ve atık yönetimi gibi çevresel konularda fikir alışverişi yapıldı. Başkan Tugay, İzmir’in Avrupa ülkeleriyle iş birliği yapmaya istekli olduğunu belirtti. “Kültürel ve coğrafi olarak yakınlıklarımız var, özellikle çevre ve sürdürülebilirlik konularında ortak projeler geliştirebiliriz” dedi.

"Viyana atık yönetiminde öncü"

Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen, İzmir’in önemli bir ticaret merkezi olduğunu vurgulayarak, yeşil ve akıllı kentler yaratma yolunda iş birliğinin önemine dikkat çekti. Özellikle atık yönetimi ve çöplerin ayrıştırılması konusunda Viyana'nın geniş deneyime sahip olduğunu belirten Juen, bu bilgi birikimini İzmir ile paylaşmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Başkan Tugay, bu iş birliği çerçevesinde Viyana’ya bir saha ziyareti yapmayı planladıklarını açıkladı.

Görüşmede ayrıca İzmir ile Avusturya’nın Linz şehri arasında imzalanan İyi Niyet Mektubu'nun gelecekte Kardeş Kent Antlaşması'na dönüştürülebileceği konuşuldu. İki şehir arasında kültürel ve ticari bağların güçlendirilmesi hedefleniyor.