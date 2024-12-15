Gecede, sinema ve tiyatro oyuncusu Cengiz Bozkurt ile mizah tarihçisi Turgut Çeviker’e, Türk mizahının önemli ismi Aziz Nesin adına "Aziz Nesin Mizah Ödülü" verilecek. Tören öncesinde, AASSM’de iki sergi açılışı yapılacak.

Festivalin 8. yılı, 16-24 Aralık tarihlerinde İzmir’in farklı mekanlarında gerçekleştirilecek etkinliklerle kutlanacak. Festivalin direktörlüğünü Vecdi Sayar üstlenirken, açılış etkinliğinde müzisyen Haluk Çetin, Can Yücel şiirlerinden şarkılar seslendirecek. Mercan Selçuk Dans Topluluğu ise Timur Selçuk’un mizahi şarkılarından oluşan bir gösteri sunacak.

Aziz Nesin Mizah Ödülleri

Bu yılki Aziz Nesin Mizah Ödülleri, sinema ve tiyatro dünyasının tanınmış ismi Cengiz Bozkurt ile mizah tarihçisi Turgut Çeviker’e verilecek. Bozkurt, hem oyunculuk hem de yönetmenlik kariyerinde önemli yapımlarda yer almış ve özellikle komedi türündeki dizilerle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Turgut Çeviker ise Türk karikatür ve mizah tarihi üzerine yaptığı derinlemesine çalışmalarla tanınıyor ve festivalin danışmanlığını yıllardır üstleniyor.

İki Önemli Sergi

Festivalin açılışında AASSM’de açılacak sergiler de büyük ilgi görecek. “Tasarımcıların Gözünden Aziz Nesin” sergisinde, usta yazarın eserlerinin kapak tasarımlarından bir seçki sunulacak. Sergide, Erkal Yavi, Mengü Ertel, Yalçın Çetin gibi ünlü grafik sanatçılarının eserlerine yer verilecek. Ayrıca, karikatür ustası Yalçın Çetin’in eserleri de "Yalçın Çetin (1934-1977)" sergisinde sanatseverlerle buluşacak.

Festival Etkinlikleri ve Söyleşiler

Festivalin bir diğer önemli etkinliği ise 17 Aralık’ta Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek "Türk Modern Karikatüründe Bir Usta: Yalçın Çetin" söyleşisi olacak. Katılımcılar arasında Çetin ailesi ve mizah tarihçisi Turgut Çeviker yer alacak. Ayrıca, 18-20 Aralık tarihlerinde, Orhan Kemal ve Can Yücel’in yapıtlarında mizah konulu paneller düzenlenecek.

Sinemadan Tiyatroya Zengin Bir Program

Festivalde sinemadan tiyatroya geniş bir yelpazede etkinlikler sunulacak. 22 Aralık’ta, Casa d’Italia salonunda, Çek animatör Jiri Trnka’nın "Çek Yılı - Spalicek" adlı kısa film koleksiyonu ve Matteo Garrone’nin "Pinokyo" filmi izleyicilerle buluşacak. Ayrıca, 18 Aralık’ta Fransız Kültür Merkezi'nde çocuklar için "Sirocco ve Rüzgarlar Krallığı" adlı animasyon filmi gösterilecek.

Festivalin son günü ise, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’ndan "Çok Tuhaf Soruşturma" adlı Ferhan Şensoy oyununun seyirciyle buluşan genel provası yapılacak. Yönetmen Harun Özer ve oyuncular, performans sonrası izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

Festivalin tüm etkinlikleri ücretsiz olarak sunulacak ve sosyal medya üzerinden festival programına ulaşılabilecek.