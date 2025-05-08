Aydın'da bugün itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir artış ya da düşüş gerçekleşmedi. İl merkeziyle birlikte Kuşadası, Nazilli, Söke, Didim gibi tüm ilçelerde litre fiyatları eşit şekilde uygulanıyor. Şehir genelinde benzin litre fiyatı 46,44 TL, motorin litre fiyatı 45,55 TL, LPG litre fiyatı ise 26,18 TL oldu.

İlçelere göre değişiklik yok

Aydın'ın 17 ilçesinde de aynı fiyatlar geçerli. Bu ilçeler arasında Efeler, Germencik, Buharkent, Bozdoğan, Karacasu, Sultanhisar, Karpuzlu ve Kuyucak da bulunuyor.

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

Fiyatlar uluslararası piyasalara bağlı

Aydın'daki akaryakıt fiyatları, Türkiye genelinde olduğu gibi uluslararası petrol piyasası, döviz kuru ve vergiler doğrultusunda belirleniyor. 8 Mayıs itibarıyla herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.