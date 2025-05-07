8 Mayıs 2025 Perşembe günü Muğla'da güneşli hava etkisini gösterecek. Sıcaklıklar artıyor, yağış beklenmiyor. Saatlik hava tahmini haberimizde.

5 Mayıs 2025 Pazartesi Muğla hava durumu: Muğla'da hava 28 derece olacak! 5 Mayıs 2025 Pazartesi Muğla hava durumu: Muğla'da hava 28 derece olacak!

Muğla'da 8 Mayıs Perşembe günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 8 Mayıs 2025 Perşembe günü Muğla'da hava güneşli olacak. Gün boyunca yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar normallerin üzerinde seyredecek.

Günün en yüksek sıcaklığı 28°C, en düşük sıcaklığı ise 14°C olarak ölçülmesi bekleniyor. Nem oranı %45 civarında seyredecek. Rüzgarlar kuzeybatı yönünden saatte 10-20 km hızla esecek.

Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarına doğrudan maruz kalacak vatandaşların, koruyucu önlemler alması öneriliyor.

Saatlik Muğla hava durumu tahmini (8 Mayıs 2025)

Saat Sıcaklık Durum Rüzgar Hızı
06:00 15°C Açık 8 km/s
09:00 20°C Güneşli 10 km/s
12:00 25°C Güneşli 12 km/s
15:00 28°C Güneşli 18 km/s
18:00 24°C Açık 14 km/s
21:00 20°C Açık 10 km/s
00:00 17°C Açık 7 km/s