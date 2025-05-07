8 Mayıs 2025 Perşembe günü Muğla'da güneşli hava etkisini gösterecek. Sıcaklıklar artıyor, yağış beklenmiyor. Saatlik hava tahmini haberimizde.
Muğla'da 8 Mayıs Perşembe günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 8 Mayıs 2025 Perşembe günü Muğla'da hava güneşli olacak. Gün boyunca yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar normallerin üzerinde seyredecek.
Günün en yüksek sıcaklığı 28°C, en düşük sıcaklığı ise 14°C olarak ölçülmesi bekleniyor. Nem oranı %45 civarında seyredecek. Rüzgarlar kuzeybatı yönünden saatte 10-20 km hızla esecek.
Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarına doğrudan maruz kalacak vatandaşların, koruyucu önlemler alması öneriliyor.
Saatlik Muğla hava durumu tahmini (8 Mayıs 2025)
|Saat
|Sıcaklık
|Durum
|Rüzgar Hızı
|06:00
|15°C
|Açık
|8 km/s
|09:00
|20°C
|Güneşli
|10 km/s
|12:00
|25°C
|Güneşli
|12 km/s
|15:00
|28°C
|Güneşli
|18 km/s
|18:00
|24°C
|Açık
|14 km/s
|21:00
|20°C
|Açık
|10 km/s
|00:00
|17°C
|Açık
|7 km/s