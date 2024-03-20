Bundan 2 yıl önce unutkanlık şikayeti için doktora başvuran İzmirli Aylanç Topuz’a kanser teşhisi kondu. Yapılan tetkiklerde akciğer kanserinin beyne sıçradığı ve son evrede olduğu söylenen 82 yaşındaki hastanın ve ailesinin dünyası başına yıkıldı. Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Elvina Almuradova’ya başvuran hastaya, genetik mutasyon analizleri yapıldı. Tetkikler sonucu akıllı ilaç tedavisi için uygun bulunan Topuz, 2 yıl boyunca düzenli olarak akıllı ilaç aldı ve son kontrolünde tedaviye tam yanıt aldığını öğrenince çok mutlu oldu.

Aylanç Topuz, “Son evre kanser olduğumu öğrenince, yaşım 80’i geçtiği için kemoterapiyi kaldırabilir miyim diye çocuklarım çok endişelendi. İyileşmeyi en çok evlatlarım ve torunlarım üzülmesin diye istedim. Moralimi yüksek tuttum, tedavimi hiç aksatmadım. Çocuklarım bana çok iyi baktı, beslenmeme özen gösterdiler. Çok şükür, kemoterapiye gerek kalmadı, akıllı ilaçla tedaviye yanıt aldım” diye konuştu.

“Kanser tedavisindeki yeni gelişmeler umut veriyor”

Medicana International İzmir Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Elvina Almuradova, kanser tedavisinde son yıllarda yüz güldüren gelişmeler olduğunu belirterek “Akciğer kanseri, dünya genelinde en sık görülen kanser türlerinden biri ve malesef yüksek ölüm oranlarıyla biliniyor. Ancak tıbbın ilerlemesiyle birlikte, yeni tedavi yöntemleri ve teknolojiler gelişmeler sayesinde hastaların yaşam kalitesi artıyor. Son yıllarda akıllı ilaçlar adı verilen, hücrelerin genetik yapısına yönelik tedavi stratejilerinin önemi giderek artıyor” dedi.

Özellikle akciğer kanserinde hedefe yönelik tedavide akıllı ilaçların önemli bir rol oynadığına dikkati çeken Doç. Dr. Almuradova, şu bilgileri verdi: “Akciğer kanserinin birkaç farklı alt türü var ve bu alt türlerin her biri farklı genetik mutasyonlara sahip olabiliyor. Akıllı ilaçlar, bu genetik mutasyonlara odaklanarak hastaların tedavisinde daha etkili bir yaklaşım sunuyor. Akıllı ilaçların akciğer kanseri tedavisindeki rolü, büyük önem taşıyor. Çünkü bu ilaçlar, genellikle geleneksel kemoterapinin yan etkilerini en aza indirirken daha hedefe yönelik bir tedavi sağlıyor. Bu da hastaların yaşam kalitesini artırırken tedavinin etkinliğini artırabiliyor. Halkın bu konuda bilinçlenmesi ve hastaların doktorlarıyla iletişim kurarak genetik testler yaptırması önemli. Bu sayede, bireylerin tedaviye erişimi artabilir ve kanserle mücadelede daha umut verici sonuçlar elde edilebilir.”