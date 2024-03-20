Yerel seçimlere doğru geri sayım sürerken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak Belediye Başkan Adayı Mimar Nilüfer Çınarlı Mutlu, saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Güne Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ve ilçe belediye başkan adayları ile birlikte Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilciliği tarafından düzenlenen İşçi Buluşması'na katılarak başlayan Mutlu, ardından Mimar Sinan Mahallesi'nde ev ziyareti gerçekleştirdi. Daha sonra Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) temsilcileri ile bir araya gelen Mutlu, önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek iş birliği çalışmaları üzerine fikir alışverişinde bulundu. Bir sonraki durağı Lale Mahallesi olan Mutlu, ikram aracından vatandaşlara iftar yemeği dağıttı. Meslektaşlarıyla buluşmaya devam eden Mutlu günün son ziyaretini ise İzmir Serbest Mimarlar Derneği'ne yaptı.

BİRLİKTE KONAK'TA TARİH YAZACAĞIZ

CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Basmane'de bulunan DİSK'e bağlı Genel-İş İzmir Şubeleri binası önünde gerçekleşen İşçi Buluşması'na katıldı. Büyükşehir Adayı Cemil Tugay ve ilçe belediye başkan adayları ile birlikte kürsüye çıkan Mutlu, alanı dolduran işçileri selamlayarak, "Dostlarım, yoldaşlarım hepinize merhaba... Ben 30 yıldır DİSK Genel-İş ile omuz omuza yol yürüyorum. Genel-İş, benim gerçekten ailem. Bütün dostlarım, yoldaşlarım burada. Konak Belediyesi'nde önümüzdeki 5 yıl boyunca sizler benim yol arkadaşım olacaksınız. Hep birlikte Konak'ta tarih yazacağız. Benim de mücadele ettiğim seçimde Konak'taki rakibim, ki ben ona rakibim demiyorum. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılırken el kaldırılan, 4+4+4 ile kız çocuklarının okumasının engellenmesinde imzasi bulunan, nafaka hakkının kaldırılması için çaba sarf eden, imamların derse girmesine destek olan bir aday. Biz onlara kadın aday demiyoruz. Biz İzmir'de 9 kadın aday olarak haklarımızı korumak için sokaklarda olmaya devam edeceğiz ve hep birlikte yol yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ADAYLARDAN ZAFER POZU

Adaylar işçinin hakkını koruyacaklarını ve emeklerini enflasyona ezdirmeyeceklerini vurgularken, sendika yöneticileri de CHP'nin İzmir Büyükşehir Adayı Cemil Tugay’a ve ilçe belediye başkan adaylarına destek verdiklerini açıkladı. Konuşmaların ardından çiçek takdim edilen adaylar, sahnede ellerini havaya kaldırarak zafer pozu verdi.

HALK GÜNÜ SÖZÜ

Seçim çalışmaları kapsamında ev ziyaretlerine de devam eden CHP Konak Adayı Mutlu, Mimar Sinan Mahallesi'nde oturan Nurcan Karakaş'ın evine konuk oldu. Civarda oturan kadınların da katıldığı buluşmada Mutlu'ya, mahalle muhtarı Gülay Pekcan da eşlik etti. Samimi buluşmada kadınların istek ve taleplerini dinleyen Mutlu, "Daha iyi bir Konak için görev istedim. Bundan sonra tek derdimiz belediyecilik. Kültürpark'ın temizliği ve bakımı Büyükşehir'de olsa da orayı çok önemsiyorum. Mutlaka her mahalleye spor alanı sözü verdik. Annem demans hastası olduğunda sosyalleşebileceği bir yer bulamıyorduk. İleri yaş büyüklerimizin birlikte vakit geçirebilecekleri ve becerilerini geliştirebilecekleri merkezler açacağız. Güçlü bir evde bakım sistemi kuracağız. Konak'ta yapı stoğu çok eski, bunların dönüşümü birinci gündemimiz. Yeşil alanlarımızı arttıracak ve parklarımızın bakımını elden geçireceğiz. Yeni nesil temizlik ekipmanlarını filomuza katacağız, yapabileceğimiz kadar yer altı konteynerleri yapacağız. Haftada bir gün Halk Günü düzenleyip sorunları birebir dinleyeceğiz. Haftada 2-3 gün de sabahlara başka bir iş koymadan sokaklarda gezeceğiz" dedi.

CAN DOSTLAR İÇİN HAYTAP İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Adayı Mutlu, daha sonra Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) temsilcileri ile bir araya geldi. HAYTAP İzmir Temsilcisi Esin Önder ve gönüllülerle görüşen Mutlu, önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek iş birliği çalışmaları üzerine fikir alışverişinde bulundu. HAYTAP'ın yerel yönetimlerden beklentilerini ve taleplerini dinleyen Mutlu, hayvanların yaşam haklarını korumak ve mevcut durumlarının daha iyi olması için çalışacağını beliterek, "Bütün çalışmalarımızı Veteriner Hekimleri Odası iş birliğiyle yapacağız. Mutlaka konunun uzmanlarıyla yol alınacak. Mobil araçlarla sokak hayvanlarına tedavi hizmeti vereceğiz. Büyük bir kısırlaştırma seferberliği başlatacağız. Maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlarımızın evlerindeki can dostlarının kısırlaştırmasını da ücretsiz karşılayacağız. Önümüzdeki 5 yıl boyunca sizlerle birlikte omuz omuza, hayvan haklarının Konak'ta daha da geliştirilmesi için çalışacağız" diye konuştu.

İKRAM ARACINDA YEMEK DAĞITTI

Mutlu daha sonra Lale Mahallesi'nde iftar yemeği dağıtımı gerçekleştirdi. İkram aracında yemek kazanlarının başına geçen Mutlu, elleriyle vatandaşlara yemek dağıttı. Mahallelilerle uzun uzun sohbet eden ve çocuklarla özel olarak ilgilenen Mutlu'ya seçim sürecinde başarı dileklerinde bulunuldu. Yoğun sevgi gösterisiyle karşılaşan Mutlu, mahalle muhtarı Sumru Benligül'ü de ziyaret ederek talepleri dinledi.

KENT ESTETİĞİNE KATKI KOYMAK İSTİYORUZ

Meslektaşlarıyla buluşmaya devam eden CHP Konak Adayı Mimar Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Serbest Mimarlar Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Dürrin Ulema ve üyelerle bir araya gelen Mutlu, göreve gelmesi durumunda yapacağı çalışmaları anlattı. Kentin sağlıklı gelişmesi için katılımcı süreçlerin ve müzakere yönteminin önemine değinen Mutlu, "Birbirimizi çok iyi tanıyoruz, çok uzun yıllar birlikte çalıştık. Mimar olmam, bu kent için çok çalışma yapmış olmam önemli. Hepinizin bildiği gibi Konak'taki en büyük sorun dönüşüm. Hep birlikte bu işler üzerine kafa yoracağız. Biz bu dönüşümün nasıl olması gerektiğine dair Oda olarak kitapçıklar hazırlamıştık. Tüm dönüşüm çalışmalarının kente nitelikli mimari çevreler olarak dönmesini istiyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarında İzmirli mimarların işin içinde olmasını çok istiyor ve önemsiyoruz. Özellikle bu dönem ülke ekonomisi bu kadar kötü olduğu için kreş, kütüphane, gençlik merkezi ve sosyal merkezler gibi nitelikli mekanlar hazırladık. En küçük bir kreşin bile tasarlanmış mekanlar olmasını ve kent estetiğine katkı koymak istiyoruz. Tasarımın niteliğini yukarı çekmek istiyoruz. Bugüne kadar biriktirdiğimiz ne varsa gelip birlikte yapacağımız bir alan gibi görüyorum Konak Belediyesi'ni. Bizim hızlı olmamız gerekiyor. Restorasyon için belediye bünyesinde ekipler kuracağız. Özellikle mimarlar belediyelerde masa masa gezmesin diye E-ruhsat uygulamasını devreye sokacağız" diye konuştu.