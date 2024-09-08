İzmir’in Kurtuluşu'nun yıldönümünü kutlamak amacıyla gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında önemli trafik düzenlemeleri yapılacak. 9 Eylül 2024 tarihinde, gece saat 00.00'dan itibaren İzmir'in merkezindeki Atatürk Caddesi (1. Kordon) taşıt trafiğine kapatılacak. Bu düzenleme, etkinliklerin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla alınmış bir tedbir.

Sürücülere alternatif güzergah önerisi

9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu etkinlikleri çerçevesinde, 1476/1 Sokak’tan Konak Pier’e kadar uzanan Atatürk Caddesi (1. Kordon), gece saat 00.00 itibariyle gün boyunca taşıt trafiğine kapalı olacak. Bu güzergâhta yapılacak düzenlemeler, etkinliklerin düzenlenmesini ve güvenliğini sağlamak amacıyla alındı. Yol kullanıcılarının bu tarihte alternatif güzergahları kullanmaları önemle tavsiye ediliyor.

Yetkili birimler, bu değişikliklerin etkinliklerin güvenli ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli olduğunu belirtti. Vatandaşların, etkinlik programlarına ve trafik düzenlemelerine uyum göstermesi bekleniyor.