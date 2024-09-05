Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 40 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve yılbaşından bu yana toplam 1868 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Hedefe 2 Eylül hava harekatı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde yer alan Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine yönelik olarak 2 Eylül’de hava harekatı gerçekleştirildi. Bu harekatta, sorumlu düzeyde teröristlerin bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve diğer terör hedefleri dahil olmak üzere toplam 20 hedef başarıyla imha edildi.

Yasa dışı geçişlerde 531 kişi yakalandı

Son bir hafta içinde, sınırları yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 terör örgütü mensubu dahil olmak üzere toplam 531 kişi yakalandı. Yılbaşından bu yana hudutlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışanların sayısı ise 9 bin 598'e ulaştı.