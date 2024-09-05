Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 40 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve yılbaşından bu yana toplam 1868 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

Hedefe 2 Eylül hava harekatı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde yer alan Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine yönelik olarak 2 Eylül’de hava harekatı gerçekleştirildi. Bu harekatta, sorumlu düzeyde teröristlerin bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve diğer terör hedefleri dahil olmak üzere toplam 20 hedef başarıyla imha edildi.

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Yasa dışı geçişlerde 531 kişi yakalandı 

Son bir hafta içinde, sınırları yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 terör örgütü mensubu dahil olmak üzere toplam 531 kişi yakalandı. Yılbaşından bu yana hudutlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışanların sayısı ise 9 bin 598'e ulaştı.

Kaynak: AA