A101, 19-25 Aralık 2024 tarihleri arasında müşterilerine zengin bir ürün yelpazesi sunuyor. Gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok farklı kategorideki fırsatlar, bu hafta A101 mağazalarında satışa sunuluyor. A101, bu kataloğuyla, günlük alışverişinizi daha hesaplı hale getiriyor.

19-25 Aralık A101 aktüel kataloğu

Torku labne 3x180 g: 79 TL

Yörsan tereyağı: 209 TL

Torku yarım yağlı süt 200 ml: 8,50 TL

Tukaş kornişon turşu 1650 g: 56 TL

Baldo pirinç 2 kg: 125 TL

Ustasından çorba çeşitleri: 12,50 TL

Marmarabirlik siyah zeytin 500 g: 69 TL

Palette deluxe saç boyası çeşitleri: 119 TL

Arko krem değerli yağlar çeşitleri: 69 TL

Emotion roll on ocean fresh 50+50 ml: 99 TL

Fairy power sprey 500 ml: 69 TL

Molped superNight hijyenik ped 14’lü: 59 TL