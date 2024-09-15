A101, 19 Eylül itibarıyla karavan tutkunları için büyük bir fırsat sunuyor. Türkiye’nin popüler zincir marketlerinden biri olan A101, ERBA markasının 3.60 ve 4.00 model çekme karavanlarını satışa çıkarıyor. Bu kampanya, karavan hayali kuranlar için cazip fiyatlar ve dikkat çekici özelliklerle dolu.

İşte ERBA 3.60 ve 4.00 Çekme karavanların fiyatları ve özellikleri...

A101’in "Aldın Aldın" kampanya kataloğunda yer alan ERBA 3.60 Çekme Karavan, 209 bin TL’den, ERBA 4.00 Çekme Karavan ise 239 bin TL’den satışa sunulacak. Her iki model de farklı ihtiyaçlara hitap eden geniş özellik yelpazesiyle dikkat çekiyor.

ERBA 3.60 Çekme Karavan özellikleri:

Dingil ve Ön Çeki Grubu: Alman malı, frenli ve dengeleme ayaklarına sahip.

Alman malı, frenli ve dengeleme ayaklarına sahip. Yapı: Yekpare fiberglas sandviç sistemli duvarlar ve taban.

Yekpare fiberglas sandviç sistemli duvarlar ve taban. Enerji ve Elektrik: 215 watt güneş paneli, 30 amper MPPT, 12 volt orijinal buzdolabı, 100 amper jel akü.

215 watt güneş paneli, 30 amper MPPT, 12 volt orijinal buzdolabı, 100 amper jel akü. Mutfak: Mermerid mutfak sistemi, iki gözlü termostatlı Inox ocak ve lavabo.

Mermerid mutfak sistemi, iki gözlü termostatlı Inox ocak ve lavabo. Su ve Hijyen: 12 volt hava tanklı otomatik hidrofor, 30 litre su deposu, duş ve lavabo.

12 volt hava tanklı otomatik hidrofor, 30 litre su deposu, duş ve lavabo. Diğer Özellikler: Sineklikli yukarı açılır camlar, -180×190 cm ölçülerinde yatak ve hamak tipi portatif yatak, 2 yıl garanti.

ERBA 4.00 Çekme Karavan özellikleri:

Ağırlık ve Onay: 750 kilo, O1 Tip Onay belgesi.

750 kilo, O1 Tip Onay belgesi. Mutfak ve Hijyen: Termostatlı sistem, iki ocak, krom lavabo, duş.

Termostatlı sistem, iki ocak, krom lavabo, duş. Yapı: Fiberglas sandviç sistemli duvarlar ve tavan.

Fiberglas sandviç sistemli duvarlar ve tavan. Enerji ve Elektrik: 205 watt güneş paneli, 30 amper MPPT, 12 volt sürekli çalışan buzdolabı, 100 amper jel akü.

205 watt güneş paneli, 30 amper MPPT, 12 volt sürekli çalışan buzdolabı, 100 amper jel akü. Diğer Özellikler: Yukarı açılır sineklikli camlar, tavan havalandırması, 30 litre temiz su deposu, 12 volt hidrofor, 2 adet USB şarj alanı, 12 volt LED aydınlatma.