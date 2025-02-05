Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Etimesgut YHT Gar İstasyonu’nda bulunan üst geçidin yürüyen merdivenlerini acil durdurma butonuna gereksiz yere basarak durduran iki kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kent genelinde hizmet veren yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarının bakım, onarım ve tadilatlarını düzenli olarak yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirerek suç duyurusunda bulunuyor.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri son olarak Etimesgut ilçesi YHT Gar İstasyonu iniş ve çıkışlarındaki yer alan yürüyen merdivenindeki acil durdurma butonuna gereksiz yere basan iki kişinin tespiti ardından suç duyurusunda bulundu. Ünitelere kasıtlı olarak zarar verdiği tespit edilen vatandaşlar hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

ABB tarafınca yapılan açıklamada ek olarak şu ifadeler de yer aldı:

"Kent Estetiği Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuya hizmet eden yürüyen merdivenler, asansörler ve engelli platformlarıyla ilgili 24 saat hizmet veren 0534 010 19 17 numaralı arıza hattına ve Başkent 153’e gelen şikâyetlere anında müdahale ediyor."