Beyrut Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıya ilişkin olarak Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırganın Suriye vatandaşı olduğu belirtildi. Saldırganın müdahale sonucu yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

ABD Büyükelçiliği çevresinde güvenlik önlemleri alındı

Olayın ardından, Büyükelçilik çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Ordu birlikleri bölgede inceleme yaparken, Lübnan güvenlik güçleri soruşturmayı sürdürüyor. ABD Büyükelçiliği'nin resmi açıklamasında, hafif silahlarla ateş açıldığı belirtildi ve büyükelçilik personelinin güvende olduğu vurgulandı.

Başbakan Mikati'den saldırıyla ilgili açıklama

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Mikati, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Anne Johnson ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Saldırganların kimliği henüz belirlenmedi

Lübnan medyası, saldırıya karışanlardan birinin öldürüldüğünü, diğerinin ise yaralı olarak gözaltına alındığını iddia etti. Ancak, resmi makamlardan henüz bu konuda bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, İsrail ve Lübnan Hizbullahı arasındaki çatışmalar devam ediyor. Bu çatışmalarda birçok kayıp yaşanmıştı. Saldırıya ilişkin detaylar araştırılıyor.