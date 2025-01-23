Mardin’in Derik ilçesinde, silahla intihara kalkışan 33 yaşındaki H.P., annesi N.P.’yi (64) yaraladıktan sonra aynı silahla kendine ateş etti. Olayın ardından anne ve oğul hastaneye kaldırıldı.

İntihar girişiminde anne yaralandı

Olay, Derik ilçesinin Cevizpınar Mahallesi’nde meydana geldi. H.P., bilinmeyen bir nedenle silahını alarak intihar etmeye kalkıştı. Oğlunun bu eylemini gören anne N.P., müdahale etmek istedi. Ancak silah ateş alınca kazara anne N.P., kolundan vuruldu. H.P., aynı silahı göğsüne doğrultarak ateş etti.

Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ve oğula müdahale ederek Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Hayati tehlike sürüyor

Anne N.P., hastanede tedaviye alınırken, H.P.’nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. H.P. tedavisi için Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili polis incelemesi devam ediyor.