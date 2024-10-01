Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Hakem hatalarına dikkat çeken Ilıcalı, futbolun adaletini sorguladı. "Acaba futbol tam anlamıyla adaletin uygulandığı bir spor mu?" diyen Ilıcalı, basın toplantısında konuşacağı her şeyin somut verilere dayandığını belirtti.

“Sistemi devirip şampiyonluğa koşacağız” ifadesini kullanan Ilıcalı, Fenerbahçe'nin haklarını savunmak adına ciddi adımlar atılacağını söyledi. Özellikle son dönemde yaşanan hakem hatalarına dikkat çekerek, gri alanlarda yorum yapmayacağını, yalnızca somut verilere dayanarak konuşacağını vurguladı.

"Aynı filmi seyretmeyeceğiz"

Ilıcalı, Galatasaraylı yönetici Erden Timur’un geçmişteki sözlerine atıfta bulunarak, "Aynı filmi seyretmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. İki yıl önceki bir Fenerbahçe-Galatasaray maçını hatırlatan Ilıcalı, Galatasaray cephesinden "Ligi bitirtmeyiz" şeklinde bir tehdit geldiğini ve bunun ardından yaşanan gelişmelerin Fenerbahçe'nin haklarını zedelediğini belirtti. Ilıcalı, "Somut mu? Somut! Sonra özür dilediler" diyerek bu olayın ne kadar ciddi olduğunu vurguladı.

"Sistemi yıkıp adil bir düzen kuracağız"

Ilıcalı, Dursun Özbek’in "Hayatımda gördüğüm en kötü hakem" sözlerine dikkat çekerek, "Galatasaray, Trabzonspor maçı sonrası bu açıklamayı yapıyor, ardından bizim maçımızla ilgili 'kirli eller' diyerek suçlamada bulunuyorlar" dedi.

Fenerbahçe'nin bu duruma karşı kararlı olduğunu vurgulayan Ilıcalı, taraftarlara verdikleri sözü yineledi: "Biz taraftarlarımıza söz verdik, bu sistemi değiştireceğiz. TFF ile gerekli görüşmeleri bugün yaptık. Sistemi yıkıp adil bir düzen kuracağız." Ilıcalı, Fenerbahçe’nin bu hedef doğrultusunda önemli adımlar attığını ve mücadelenin devam edeceğini belirtti.

"Türkiye'de bir sarı kart operasyonu yapılıyor"

Özellikle sarı kart ve penaltı kararlarına değinen Ilıcalı, "Galatasaray’a bu sezon gösterilmeyen sarı kart sayısı 14. Hakem hocalarının da onayıyla 14 kartın verilmediği somut bir gerçek" dedi. Fenerbahçe'nin bu sezon 6 penaltısının verilmediğini belirten Ilıcalı, "Bu hafta ile 7 oldu. Türkiye’de bir sarı kart operasyonu yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray-Kasımpaşa maçına da değinen Ilıcalı, VAR incelemelerinin 9,5 dakika sürdüğünü, ancak maç sonunda sadece 6 dakika uzatma verilmesini eleştirdi. "Maçın sonunda Galatasaray 3-2 galip geldi. 9,5 dakika VAR ile duraklamış, üzerine 17 dakika oyun durmuş, ama 6 dakika uzatma verildi. Allah’ın işi, gol de 6. dakikada geldi" dedi.

Bu yaşananları "komedi" olarak niteleyen Ilıcalı, hakemlerin bu tür kararlarla maçın sonucuna müdahale ettiklerini ve adaletin sağlanmadığını savundu. Ilıcalı, bu süreçte Fenerbahçe'nin haklarının gasp edildiğini ifade ederek, "Başkanımız da tecrübeli, hemen operasyona hazır olun dedi. Biz de bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe'ye karşı başka bir şey oynanıyor"

Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Antalyaspor karşısında VAR’sız bir maç oynadığını iddia ederek, "18 saniye 8 salisede oyun başladı. Türkiye’de şimdiye kadar böyle bir hızla başlayan oyun görülmedi. Bu yaşadıklarımızın adı rezalet. Fenerbahçe'ye karşı başka bir şey oynanıyor" diyerek, maçtaki yönetimi ağır bir dille eleştirdi.

Fenerbahçe’ye karşı haksızlık yapıldığını savunan Ilıcalı, konu Fenerbahçe olduğunda her türlü mücadeleyi vereceğini belirtti. "Benim Galatasaraylı, Beşiktaşlı dostlarım var. Aynı vatanın evlatlarıyız, ancak konu Fenerbahçe olduğunda kimseyi tanımam" dedi. Ilıcalı, Aziz Yıldırım döneminde olduğu gibi Ali Koç döneminde de Fenerbahçe için elinden geleni yaptığını vurguladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) somut belgeler sunduklarını belirten Ilıcalı, "Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Bugün TFF'ye yaptığımız ziyarette belgelerimizi sunduk. Bu federasyon bize söz verdi, adalet getirmek istiyor. Biz de adalet talep ediyoruz. Bunu da iletişimle, somut örneklerle yapacağız. Ortalığı yakarak değil" dedi.

Ilıcalı, TFF Başkanı'nın da durumun farkında olduğunu ve kendilerine "Adalet konusunda güvenin, kimseye taviz vermeyeceğiz" sözünü verdiğini ifade etti. TFF'deki değişim sürecini desteklediklerini belirten Ilıcalı, federasyonun sorunları çözmek için harekete geçmesini beklediklerini dile getirdi.

Sosyal medyaya yanıt: "Birlik olacağız"

Ilıcalı, sosyal medyada Fenerbahçe'ye karşı olumsuz rüzgar estirenlere de sert yanıt verdi. "Sosyal medyada bizim düşmemizi bekleyenler için söylüyorum; arkamızda Fenerbahçe taraftarı var. Onların yıkma çabasıyla gitmeyeceğiz. Biz, düştüğünde kalkmayı bilen bir taraftar topluluğuyuz ve hep beraber gümbür gümbür yürüyerek şampiyonluğa koşacağız" dedi.

Fenerbahçe'nin başkanlık döneminde ekonomik anlamda iyileştiğini hatırlatan Ilıcalı, "Geçen sezon şampiyonluk elimizden alındı ama bu sezon sistemi devirip şampiyonluğa ulaşacağız. Başarının tek formülü birlik olmak" ifadelerini kullandı.

“Biz haksızlığa karşı duruyoruz"

Yabancı hakem uygulamasını desteklediğini belirten Ilıcalı, “Biz haksızlığa karşı duruyoruz. Gözümüz kararmadı, ortalığı yangın yerine çevirmeyeceğiz ama bu sorunu çözeceğiz. Galatasaray da hakem hatalarından yakınabilir, onlar da gidip şikayet etsin. Konu Beşiktaş veya Galatasaray değil, bize operasyon yapılmaya çalışıldı" dedi.

Ilıcalı, Beşiktaş’ın bir pozisyonuna da değinerek, "Beşiktaş’ın pozisyonu yüzde 100 penaltıydı, adam resmen güreşiyor. Ben olsam yarın yabancı hakem getirirdim ama federasyonun farklı düşündüğüne saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"Federasyon değişti, sistem de yıkılacak"

Fenerbahçe’nin haklarını savunma konusunda kararlı olduklarını yineleyen Ilıcalı, "Federasyon değişti, sırada sistemi yıkmak var. Biz, hakkımızı yedirmeyeceğiz. Yangın çıkarmadan, iletişimle bu adaletsizlikleri sona erdireceğiz. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar adaletsizlik olmaz" şeklinde konuştu.

Mourinho'nun tepkisi: "Anlam veremiyor"

Ilıcalı, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho’nun yaşananlara şaşkın olduğunu da dile getirdi. "Mourinho, yan hakemin bayrak kaldırmasına verdiği tepkiyle bu duruma ne kadar şaşırdığını göstermişti. Somut raporlarla konuşuyoruz, hocamıza güveniyoruz. Onun kariyeri ve kupaları ortada. Onunla birlikte şampiyonluğa yürüyeceğiz" dedi.