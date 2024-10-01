İsrail, Suriye’nin güneyinde bulunan Sule Havalimanı ve Beşşar Esed yönetimine ait hava savunma radar sistemlerine yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi.

Hava saldırısının detayları

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, İsrail hava kuvvetleri, Suveyda ilindeki Sule Havalimanı ve Dera ilindeki 79. Hava Savunma Taburu’ndaki radar sistemlerine yönelik operasyon düzenledi. Saldırının sonuçları hakkında ölü veya yaralı olup olmadığına dair henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Saldırıya uğrayan bölgelerde, Esed rejimi ordusu ve Hizbullah unsurlarının konuşlandığı biliniyor.

Önceki saldırılar

İsrail, bir gün önce Suriye'nin başkenti Şam çevresinde en az dört farklı noktaya hava saldırısı düzenlemişti. Ancak hem İsrail hem de Beşşar Esed yönetimi, gerçekleştirilen saldırılara ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Uzun süredir gerilim sürüyor

İsrail, 2011'de Suriye iç savaşının patlak vermesinden bu yana İran destekli gruplar ve Suriye ordusuna ait askeri hedeflere sık sık hava saldırıları düzenliyor.