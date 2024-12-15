Adıyaman’ın İndere Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, 58 TC 473 plakalı hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kamyonun sürücüsü Elbeyli Üngör (58), kaza sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. Elbeyli Üngör, kullandığı kamyonun kontrolünü kaybetmesi sonucu araç, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Ekiplerin yoğun çabasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Elbeyli Üngör, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen Üngör’ün hayatı kurtarılamadı.

Elbeyli Üngör’ün cenazesi, detaylı otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor

Yetkililer, kazanın nedenlerine ilişkin detaylı bir çalışma yürütüyor. Trafik kazalarının önlenmesi adına sürücülere dikkatli ve kontrollü sürüş yapmaları konusunda bir kez daha uyarıda bulunuldu.