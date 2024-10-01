2022'nin başında herkes “Rusya 48 saatte Kiev'de olur!” diyordu. Ancak beklenen olmadı. Peki, bu nasıl mümkün oldu? Ukrayna, Rusya'nın ağır ve geleneksel savaş taktiklerine karşı hızlı ve esnek bir savunma geliştirdi. Coğrafi avantajları ve dayanıklı askeri stratejileriyle, Ukrayna'nın direnişi, Rusya'nın planlarını alt üst etti.

Doğanın zorlu sınavı: Kış ve coğrafya

Küçük bir ülke gibi görünen Ukrayna, aslında zorlu iklim koşulları ve düz ovalarıyla Rus ordusuna büyük zorluklar çıkarıyor. Soğuk kış mevsimi ve çamurlu araziler, Rus askerlerinin ilerlemesini durdurdu. Tarihte birçok komutan bu coğrafi engeller karşısında başarısız oldu; Rusya da bu geleneği sürdürdü.

İHA'lar ve gerilla taktikleri: Rusya'ya darbe

Ukrayna, insansız hava araçları (İHA) kullanarak Rusya'nın ağır zırhlı araçlarına ciddi darbeler vurdu. Bu, savaşın seyrini değiştiren bir unsur oldu. Putin, beklenmedik bir direnişle karşılaştı ve savaş, prestij kaybına neden oldu.

Halkın tepkisi: Ekonomik yaptırımlar ve savaşın faturası

Rus halkı, Putin'e karşı ciddi bir tepki içinde; ekonomik yaptırımların yükü altında inliyor. Devlet medyası, savaşı Rusya'nın lehine gösterme çabası içinde olsa da, halkın bu propagandaya inancı kalmadı.

İşgal planlarının çöküşü: Harkov ve Donetsk’te savaş

Rusya, hâlâ büyük bir ilerleme kaydedemedi. Ana saldırı hattı doğu Ukrayna'da, özellikle Harkov, Luhansk ve Donetsk bölgelerinde yoğunlaşmış durumda. Ancak bu bölgelerdeki çatışmalar, Rusya'nın kontrolü tam olarak sağlayamadığı gri alanlarda sürüyor. Sonuçta, işgal planları büyük bir hayal kırıklığına dönüşmüş durumda.

Uluslararası destek: Ukrayna’nın direniş gücü

Ukrayna'ya gelen uluslararası destek, Rusya'nın işgal sürecini uzatan önemli bir faktör. Batı, Ukrayna'ya silah ve mali yardım sağlarken, Rusya'ya yönelik ambargolar da savaşın seyrini değiştirdi. Sonuç olarak, Rusya'nın karşısında yalnızca Ukrayna değil, dünya genelinde büyük bir direnişle karşı karşıya kalıyor.