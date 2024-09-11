Afyonkarahisar’da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası Motofest etkinliği sırasında çadır kamp alanında meydana gelen telefon hırsızlığı vakası, polisin başarılı operasyonu sayesinde çözüldü. Festival alanında, elektrik direğine şarj edilmek üzere bırakılan 3 cep telefonu çalındı.

Şüpheli kıskıvrak yakalandı

Olayın ardından kampçılar, telefonlarını şarj etmek için elektrik direğindeki prize taktıklarını ve yaklaşık 45 dakika sonra geri döndüklerinde telefonlarının kaybolduğunu belirterek polise başvurdu. Afyonkarahisar Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın detaylarını araştırmak üzere hızla harekete geçti. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelisinin K.A. isimli kişi olduğu tespit edildi.

Gözaltına alındı

Polis ekipleri, K.A.’nın çaldığı telefonlardan birini yanında taşıdığını belirleyerek şahsı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan K.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.