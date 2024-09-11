Vietnam’ın kuzey bölgelerini vuran Yagi Tayfunu, şiddetli yağış, sel ve toprak kaymaları nedeniyle büyük bir yıkıma yol açtı. Vietnam Plus internet sitesinin haberine göre, Afet Önleme ve Kontrol Dairesi’nden yapılan açıklamada, tayfun nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 143'e yükseldiği, yüzlerce kişinin yaralandığı ve 58 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Kurtarma ekipleri kayıp kişileri arama çalışmalarına devam ederken, afetten etkilenen bölgelere gıda ve acil yardım malzemeleri ulaştırılacağı bildirildi. Tayfunun vurduğu bölgelerde halkın tahliye edilmesi için yaklaşık 50 binden fazla kişi güvenli alanlara taşındı.

4 milyon dolarlık yardım paketi

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, tayfunun en çok etkilediği Haiphong kentini ziyaret ederek, zararların karşılanması için yaklaşık 4 milyon dolarlık bir yardım paketini onayladı.

Yagi Tayfunu, 3 Eylül’de Filipinler’i etkileyerek burada da can kayıplarına ve yıkıma neden olmuş, ardından Çin’in Haynan eyaletine ulaşarak 4 kişinin ölümüne, 95 kişinin yaralanmasına yol açmıştı.